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В Томской области проводится конкурс «Моя малая родина – Сибирь»

В Томской области проводится конкурс «Моя малая родина – Сибирь»

С 1 по 30 ноября 2020 года для школьников 6–7-х классов проводится открытый дистанционный ученический конкурс «Моя малая родина – Сибирь», сообщает пресс-служба Департамента общего образования Томской области.

Конкурс проводится в дистанционной форме, задания размещены на сайте проекта. Ребятам предстоит ответить на вопросы об истории и природе родного края, предложить свои способы решения экологических проблем.

Ответы принимаются по электронной почте [email protected]

Подведение итогов пройдет с 1 по 10 декабря.

Организаторами конкурса выступают Областной центр дополнительного образования, Отдел образования Администрации Шегарского района, шегарская школа № 2.

# Общество
По материалам: edu.ru

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