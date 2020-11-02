В Томской области проводится конкурс «Моя малая родина – Сибирь»

Алексей Вольцев

С 1 по 30 ноября 2020 года для школьников 6–7-х классов проводится открытый дистанционный ученический конкурс «Моя малая родина – Сибирь», сообщает пресс-служба Департамента общего образования Томской области.

Конкурс проводится в дистанционной форме, задания размещены на сайте проекта. Ребятам предстоит ответить на вопросы об истории и природе родного края, предложить свои способы решения экологических проблем.

Ответы принимаются по электронной почте [email protected]

Подведение итогов пройдет с 1 по 10 декабря.

Организаторами конкурса выступают Областной центр дополнительного образования, Отдел образования Администрации Шегарского района, шегарская школа № 2.