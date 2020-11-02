В Украине очистят суды: президент дал поручение Кабмину

Лидия Мартынова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Назвавший судей КСУ чертями президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать проект судебной реформы, которая будет включать очистку украинских судов.

Об этом глава государства написал в статье для издание Financial Times.

По словам Зеленского, власть начинает расследование в отношении тех, кто действовал незаконно для уничтожения украинских антикоррупционных органов в интересах «влиятельных финансовых групп и иностранных сил».

«И я попросил правительство начать консультации и разработать широкую и амбициозную программу судебной реформы, которая будет включать очистку судов», — написал он.

Напомним, что 1 ноября президент Владимир Зеленский опубликовал в Financial Times колонку, в которой заявил, что за скандальным решением Конституционного суда, которое ставит под угрозу антикоррупционную реформу в Украине, стоят «российские марионетки и олигархи». Также глава государства подчеркнул, что удар по антикоррупционной инфраструктуре является попыткой разрушить те достижения в этой сфере, которые произошли после Революции Достоинства. Изменений добилось украинское гражданское общество при поддержке западных партнеров, а теперь оно может их лишиться.

Поводом для статьи стало то, что 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и «За майбутнє» о признание неконституционной статьи об уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и отменил ее. Также суд заблокировал работу НАПК и системы электронного декларирования.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда. В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу. 30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Также в президентской партии «Слуга народа» предложили три способа выхода из кризисной ситуации с Конституционным судом. В первом сценарии судьи добровольно уходят в отставку. Второй вариант предполагает, что судьбу судей решит улица. Есть и третий путь: Верховная Рада голосует за президентский законопроект и «перезапускает» КСУ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на ситуацию с решением Конституционного суда относительно электронного декларирования призывом ко всем евроатлантическим силам в стране поддержать необходимые перемены.

Фото: president.gov.ua