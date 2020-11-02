В веб-симпозиуме «Нейродефектология: от теории к практике» приняли участие российские и зарубежные специалисты

Алексей Вольцев

31 октября в Международном институте информатики, управления, экономики и права состоялся веб-симпозиум «Нейродефектология: от теории к практике», сообщает пресс-служба института.

В нем приняли участие российские и зарубежные специалисты в области специальной педагогики и психологии, невропатологии, психопатологии, психиатрии, восстановительной медицины. Спикерами симпозиума стали ученые, авторы учебников и методических пособий, образовательных программ и уникальных методик.

Они обсудили научные исследования в области нейродефектологической помощи детям с нарушениями развития, алгоритмы и персонализированные приемы работы с детьми, авторские методики, современные тренды в образовании и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Участники узнали о магистерской программе подготовки нейродефектологов, интерактивном диагностико-игровом материале для изучения и развития детей с разными стартовыми возможностями, направлениях комплексной нейрореабилитации, медико-биологических проблемах нейродефектологии и проекте Global TALES, объединяющем ученых из разных стран.