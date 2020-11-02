Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Великобритании запущен реактор термоядерного синтеза

В Великобритании запущен реактор термоядерного синтеза

После занявшей семь лет реконструкции в Великобритании снова начал действовать реактор термоядерного синтеза MAST (Mega Ampere Spherical Tokamak), расположенный в Центре термоядерной энергии в Калеме (Culham Centre for Fusion Energy). Теперь он носит название MAST Upgrade.

Десятилетия попыток использовать энергию, которая выделяется при слиянии ядер легких элементов, объясняются двумя преимуществами этого источника: легкодоступным и дешевым топливом — водородом — и значительным выходом энергии. Но создать необходимые для начала синтеза условия очень трудно. Чтобы два атомных ядра слились в одно более тяжелое, они должны сблизиться на достаточное расстояние. Этому препятствует электрическое отталкивание, ведь ядра имеют одинаковый (положительный) электрический заряд. В результате синтез наступает в очень сильно разогретом веществе, где тепловая энергия частиц достаточно велика, чтобы преодолеть это отталкивание. Поэтому специалистам по термоядерному синтезу приходится иметь дело с разогретой плазмой, которая постоянно стремится расшириться и остыть. Облако плазмы удерживают мощными магнитами. Название самого известного типа термоядерных реакторов «токамак» означает «ТОроидальная КАмера с МАгнитными Катушками».

Строительство реактора MAST в Калеме началось в 1997 году, в декабре 1999 года реактор заработал. MAST представляет собой сферический токамак. В отличие от обычных токамаков, где удерживаемая магнитными катушками плазма имеет форму тора, и стеллараторов, где этот тор выглядит смятым, в сферических токамаках внутренний радиус тора значительно уменьшен, поэтому облако плазмы в нем по форме близко к шару. Его обычно сравнивают с яблоком, из которого вырезана сердцевина. По замыслу конструкторов, это делает плазму стабильнее и позволяет снизить необходимую для удержания плазмы величину индукции магнитного поля. В MAST восемь кубических метров плазмы удерживались магнитным полем в 0,55 тесла. Хотя это очень сильное поле, оно слабее, чем у обычных токамаков. Например, российский токамак Т-15 в Курчатовском институте использует магнитное поле индукцией 3,6 тесла. В России имеется и свой сферический токамак — Глобус-15 в Физико-техническом институте имени А. Ф. Иоффе в Санкт-Петербурге (0,4 тесла).

Британские физики рассчитывают, что реконструкция MAST, начавшаяся в сентябре 2013 года и стоившая 55 миллионов фунтов, сделает его самым современным испытательным стендом технологий, критически важных для создания будущих термоядерных реакторов, вырабатывающих энергию.

Одна из самых заметных особенностей MAST Upgrade — дивертор Super-X. Дивертор — это часть токамака, которая предназначена для отвода избыточного тепла и примесей из плазмы. Когда существующие конструкции диверторов масштабируют на будущие электростанции, получается, что эти устройства будут испытывать очень высокие тепловые нагрузки и их необходимо будет заменять каждые несколько лет. Дивертор Super-X должен снизить тепловые нагрузки примерно в десять раз, что поможет решить одну из основных проблем коммерчески рентабельной термоядерной энергии.

Исследователи из Великобритании надеются, что MAST Upgrade продемонстрирует достаточное улучшение производительности, чтобы они могли продолжить реализацию плана по строительству демонстрационной электростанции на основе сферического токамака. Они начали работу над проектом STEP (Spherical Tokamak for Energy Production — сферический токамак для производства энергии) в прошлом году, получив государственное финансирование в размере 220 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что полноценная электростанция будет построена к 2040 году.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Кравцов оценил эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу в школах
Кравцов оценил эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу в школах
Главную роль в первом фильме, который снимут в космосе, исполнит женщина
Главную роль в первом фильме, который снимут в космосе, исполнит
Сорвавший похороны россиянки пьяный священник отделался порицанием
Сорвавший похороны россиянки пьяный священник отделался порицанием
В Великобритании запущен реактор термоядерного синтеза
В Великобритании запущен реактор термоядерного синтеза
В Кировском экономико-правовом лицее открыты сетевые профильные классы для школьников региона
В Кировском экономико-правовом лицее открыты сетевые профильные
В Вологодской области объявлен дополнительный отбор на участие в программе «Земский учитель»
В Вологодской области объявлен дополнительный отбор на участие в
В Томской области проводится конкурс «Моя малая родина – Сибирь»
В Томской области проводится конкурс «Моя малая родина – Сибирь»
Преимущества загородных пансионатов
Преимущества загородных пансионатов
В Лондоне хотят, чтобы Путин прибыл на 26-й саммит по климату
В Лондоне хотят, чтобы Путин прибыл на 26-й саммит по климату
Мэрия Хабаровска запланировала покупку фотоаппарата за 562 тысячи рублей
Мэрия Хабаровска запланировала покупку фотоаппарата за 562 тысячи
Как обычная иголка поможет исполнить любое желание за 40 стежков
Как обычная иголка поможет исполнить любое желание за 40 стежков
Определены предпочтения "колеблющегося" штата на выборах в США
Определены предпочтения "колеблющегося" штата на выборах в США

Топ на сегодня

Пашинян пообещал Баку «погружение всё глубже и глубже»: «Они не дождутся»
Пашинян пообещал Баку «погружение всё глубже и глубже»: «Они
18 бьютихаков от королевских особ, чтобы выглядеть прекрасно в любой момент
18 бьютихаков от королевских особ, чтобы выглядеть прекрасно в любой
Любимова: дирижер Ведерников прославлял русскую классическую музыку
Любимова: дирижер Ведерников прославлял русскую классическую музыку
Здравствуй, шина, Новый год: в России ужесточат требования к авторезине
Здравствуй, шина, Новый год: в России ужесточат требования
Финишировали без изменений. В Грузии подводят итоги парламентских выборов
Финишировали без изменений. В Грузии подводят итоги парламентских

Еще по теме

Экспериментальный реактор термоядерного синтеза вышел из строя после 100-миллионного апгрейда
Бензоколонка закрывается. Немцы оседлали термоядерную энергию
На пути к неограниченному источнику энергии: Россия запустила предвестник термоядерного реактора (ФОТО)
В Германии запустили термоядерный реактор с водородной плазмой