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В Вологодской области объявлен дополнительный отбор на участие в программе «Земский учитель»

В Вологодской области объявлен дополнительный отбор на участие в программе «Земский учитель»

В Вологодской области объявлен дополнительный конкурсный отбор на участие в программе «Земский учитель», сообщает Правительство Вологодской области.

Заявления и документы принимаются до 19 ноября 2020 года.

Программа «Земский учитель» инициирована президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Она озвучена в феврале 2019 года в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию и призвана стать одним из действенных механизмов поддержки педагогического сообщества.

По программе «Земский учитель» победителям конкурсного отбора, заключившим трудовой договор, предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей (в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей).

В федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию программы «Земский учитель» предусмотрены средства в объеме более 1653,33 миллиона рублей в 2020 году, 1226,17 миллиона рублей в 2021 году, 1179,35 миллиона рублей в 2022 году.

# Общество
По материалам: edu.ru

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