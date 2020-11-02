Вдова Шона Коннери рассказала о последних днях жизни актера

Алексей Вольцев

. Вдова Шона Коннери марокканско-французская художница Мишелин Роквебрун рассказала о последних днях жизни актера, который скончался в эту субботу в возрасте 90 лет, сообщает Daily Mail.

По ее словам, последние месяцы Коннери страдал деменцией, что усугубило его состояние: "Для него это уже была не жизнь. Последнее время он даже не мог выражать свои мысли",

Роквебрун подчеркнула, что все это время была рядом с супругом, пока он тихо не умер во сне.

"Он ушел спокойно, без всякой суеты. Это было то, чего он всегда хотел", – прокомментировала она.

Художница, которая познакомилась с Шоном Коннери в 1970 году на турнире по гольфу и позже стала его второй женой, добавила: "Он был великолепен. У нас была прекрасная семья. Он был образцом мужества и человечности. Без него будет очень тяжело".

сообщил, что его отец ушел из жизни во сне в столице Багамских островов, городе Нассау, в окружении самых близких.