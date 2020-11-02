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Впервые с марта. Курс доллара пробил отметку в 80 рублей

Впервые с марта. Курс доллара пробил отметку в 80 рублей
Курс доллара впервые с конца марта поднялся выше 80 рублей, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов Московской биржи. При этом евро закрепился на отметке выше 93 рублей.

Таким образом, курс американской валюты расчетами на "завтра" к 10:03 мск составляет 80,19 рубля, евро – 93,35 рубля.

При этом нефтяные котировки показывают падение. Цена на североморскую нефть марки Brent упала на 3,56% и составляет 36,59 доллара за баррель.


сообщало, что мировые цены на нефть обрушились.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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