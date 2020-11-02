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ВВС Ирана протестируют «современные методы» борьбы с противниками

ВВС Ирана протестируют «современные методы» борьбы с противниками

Военно-воздушные силы Ирана начали сегодня, 2 ноября, основную фазу девятого этапа учений «Защитники неба» в центральной провинции Исфахан. Представитель ВВС Исламской Республики бригадный генерал Фархад Гударзи сообщил, что двухдневная часть 9-го этапа масштабных учений с привлечением сил иранской армии и Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) направлена ​​на «тестирование способов противодействия врагам с использованием современных методов», передаёт государственное информагентство IRNA.

В маневрах задействованы бомбардировщики Су-24 и истребители МиГ-29, F-5, F-5, F-7, F-14, которые, как отметил Гударзи, прошли модернизацию в Иране. Также указывается, что в оперативной зоне учений развернуты беспилотники различных типов.

Как сообщало ИА Newstes, силы ПВО армии и КСИР Ирана осуществили успешное уничтожение условных целей на больших и средних высотах с помощью систем противовоздушной обороны Khordad-3 и Khordad-15 местного производства во время совместных учений 21 октября. На том этапе маневров под кодовым названием «Защитники неба» рой беспилотных летательных аппаратов условного противника пытался нарушить работу радаров ПВО Ирана, создавая помехи, чтобы проверить их устойчивость и способность продолжать операции в условиях радиоэлектронной борьбы, отмечали иранские военные источники.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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