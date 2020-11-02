Здравствуй, шина, Новый год: в России ужесточат требования к авторезине

Лидия Мартынова

«Не знаю, звезды так сошлись, пандемия повлияла или просто одновременно подошли все сроки, но этой осенью как из рога изобилия посыпались разные предложения по изменению Правил дорожного движения. Некоторые из них выдвигали отдельные депутаты, а целый ряд исходил от разных министерств и ведомств», — пишет в журнале «Профиль» Игорь Моржаретто.

Не так давно, в сентябре, ряд поправок предложил внести в ПДД Минтранс. По замыслу чиновников, должны значительно измениться правила парковки и стоянки, эксплуатации автобусов, появиться совершенно новая глава, описывающая права и обязанности владельцев СИМ (новый термин, объединяющий средства индивидуальной мобильности — разные там моноколеса, электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и пр.).

А чуть позже эстафету подхватили в Министерстве внутренних дел. Для общественного обсуждения на regulation.gov.ru был опубликован разработанный в МВД проект поправок к Правилам дорожного движения. Сейчас, как и положено по закону, проект отправился для доработки в правительство. И, если он вступит в силу, появятся наказания для автовладельцев, которые ездят зимой на летней резине, а летом — на зимней, к тому же шипованной. Но обо всем подробно.

Итак, в МВД подготовили проект «Основного перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств» (это приложение к Правилам дорожного движения, кто не в курсе), в новой редакции. Формально, как объяснили в МВД, документ приводится в соответствие с Техническим регламентом Таможенного союза о колесных транспортных средствах (ТР-ТС), принятым еще в далеком 2011 году (правда, с тех пор в документ неоднократно вносились изменения).

Опять же с формальной точки зрения документ этот должен был действовать на территории всех стран-участников Таможенного союза, но… реально носил лишь рекомендательный характер. Потому что по нашим законам все его положения должны были быть продублированы в главном для всех водителей документе — Правилах дорожного движения, а наказания за нарушения — прописаны в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Чтобы это сделать, давно устаревший перечень условий и неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспорта, в министерстве решили обновить. Сейчас в «Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС», 46 пунктов, сгруппированных в 7 разделов. В МВД хотят этот список расширить как минимум вдвое и, главное, уточнить формулировки.

Что предлагает МВД? Главное и самое важное новшество: запретить эксплуатировать автомобили с летними шинами зимой и с шипованными шинами летом. И записать, как и в Техническом регламенте. То есть пока в перечне запрещено лишь использовать старые покрышки, если остаточная глубина рисунка протектора шин меньше минимально разрешенной (например, для легковых автомобилей для летних шин — не менее 1,6 мм, для зимних — 4 мм). И в КоАП установлен даже специальный штраф для нарушителей — аж 500 рублей.

Правда, поймать этого самого нарушителя довольно сложно, наказание копеечное, и сотрудники ДПС не слишком часто проявляют служебное рвение в поисках авто с лысой резиной. Другое дело, что (теоретически) после ДТП экспертиза (если ее назначат) может установить, что старая резина была одной из причин аварии, и тогда почетную обязанность возмещать ущерб «повесят» на «экономного» водителя. Подобная практика, широко распространенная на Западе (например, в ФРГ такой пункт даже прописан в типовых правилах страхования), в России применяется крайне редко. Но это, думаю, вопрос времени: мы быстро учимся.

Теперь в ПДД впервые появляется запрет на нарушение правил сезонного использования автопокрышек: езда с июня по август на зимних шипованных шинах, с декабря по февраль — на летних. При этом зимние шины должны быть обязательно установлены зимой на всех колесах автомобиля. И все должны быть или шипованными, или нет. Варианты для особо экономных (типа «зимние шипованные на ведущих колесах, и нормально») не проходят. Так на безопасности экономить не надо.

Вообще, идея закрепить сезонное использование шин в правилах обсуждалась давно. Летние шины зимой, в мороз, становятся просто «стеклянными», и езда на таких колесах сродни фигурному катанию. Официально по этой причине в стране случается около 1,5 тысячи ДТП (или 1% от общего числа аварий), но на самом деле их число, видимо, гораздо больше. Сколько автомобилей улетело на скользкой дороге в кювет? И какой процент из таких аварий остался неоформленным? Ну а летом действительно странно ездить на шипах, тем более что тормозной путь у автомобиля в таком случае увеличивается минимум в 1,5 раза. Я уже не говорю о том, что шипы, которые всегда не полезны для асфальта, в жару для дорожного покрытия просто губительны.

Пару лет назад госкомпания «Автодор» предложила сократить разрешенный срок эксплуатации шипованных шин. На тот момент — установленный только в ТР-ТС. Не запретить, а только законодательно сократить до трех зимних месяцев. Понятно, что для этого потребовалось бы внести правки в законодательство. Специалисты компании провели большое исследование и выяснили, что 90% ущерба российские дороги получают в зимний период. Особенно достается скоростным дорогам, где разрешенная скорость больше 90 км/ч. Шипы в таком случае работают, как фреза, вспомните о колеях, которые образуются на наших трассах к началу весны, особенно в левом ряду, куда грузовикам путь заказан.

В госкомпании изучили мировой опыт применения шипов и их влияния на дороги. И что же? В абсолютном большинстве стран Европы (за исключением скандинавских) такие шины запрещены к использованию. Причины две. Первая — они разрушают дороги; вторая — «выбитая» асфальтовая пыль очень плохо влияет и на людей, и на природу вдоль дорог. Результаты научной работы направили в Минтранс… И всё. Если не считать волны негодования, поднятой некоторыми СМИ.

«Шипы хотят запретить, и это может привести к резкому всплеску аварийности», — примерно в таком ключе возмущались некоторые коллеги. Всё, тема пока закрыта, даже на уровне изучения и обсуждения.

Почему до сих пор у нас в правилах вообще нет требования по сезонности применения шин, как во всех соседних странах? Говорят, что эта норма вызывает сопротивление у водителей и владельцев тяжелых грузовиков и автобусов. Уж очень дорогая зимняя резина для этой техники, стоимость одной покрышки может достигать 100 тыс. рублей, а их нужно 6, 8, а то и 12 штук! Именно поэтому «грузовые» шины, отходившие «полный круг», часто не выбрасывают, а восстанавливают. И в проекте правила эксплуатации для восстановленных шин подробно расписаны (поэтому водителям-профессионалам советую ознакомиться со всеми положениями заблаговременно!).

Например, запрещено устанавливать восстановленные шины, если их возраст больше 7 лет. Или устанавливать шины с восстановленным протектором на переднюю ось. Словом, для владельцев грузовиков и автобусов наступают непростые времена (в очередной раз). Надеюсь, что это упростит жизнь нам, простым водителям легковушек, и не придется больше стоять у обледенелого подъема дороги, подняться по которому напрасно пытается тяжелая фура, лишь бешено и страшно при этом вращая колесами.

Кстати, в проекте документа есть примечание, что, по решению региональных властей, летний и зимний периоды использования шин могут быть изменены. Но только в сторону увеличения зимнего или летнего периода! (Так, кстати, и в техрегламенте записано.) Это вполне разумно, поскольку страна у нас большая и продолжительность лета (но чаще зимы!) в Красноярске сильно отличается от Краснодара. Правда, в таком случае не очень понятно, каким правилам следовать фуре, которая осенью везет арбузы из Астрахани в Архангельск… Шутка.

Итак, если эти нормы «пропишут» в Правилах дорожного движения, сотрудники ГИБДД получат право составлять на нарушителей протоколы и выписывать штрафы по ч. 1 ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Наказание пока не слишком серьезное — 500 рублей.

Это, конечно, ни о чем, тем более что «диагностируются» такие нарушения нелегко. Разве что организовывать время от времени рейды в разных регионах, а злостных нарушителей отправлять на штрафстоянку (такая возможность вообще-то по закону есть). Несколько лет назад группа депутатов Госдумы предложила ввести штраф в размере 2 тыс. рублей за нарушение правил сезонности использования шин, но документ тогда не прошел. Думаю, что в скором времени депутаты проявят очередную инициативу, раз такой пункт появится в ПДД, и понятно, в какую сторону они захотят изменить сумму штрафа.

Хотя, как мне кажется, более действенный вариант, к которому пришли в Германии и ряде других стран. Там прописаны требования по сезонной замене шин, и даже существует штраф за невыполнение требований (небольшой, потому что администрируется нарушение сложно). Но в договорах страхования отдельным пунктом записана ответственность водителя за ДТП, если он не по сезону «обут». То есть с большой вероятностью он будет признан виновным в любом случае со всеми вытекающими финансовыми последствиями.

А у нас проект изменений в правила прошел уже стадию общественного обсуждения и в положенный срок поступил в правительство. Так что вполне возможно, что изменения в ПДД могут вступить в силу уже с нового года. Но по-прежнему сезонная смена шин больше на совести самого водителя. И на его представлениях о безопасности.