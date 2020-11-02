Зюганов прокомментировал спор Жириновского с Кадыровым

Лидия Мартынова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "деструктивными" некоторые заявления Владимира Жириновского как по внутрироссийской повестке, так и по международным темам и считает, что они заслуживают "самого жесткого осуждения".

В частности, он вспомнил полемику лидера ЛДПР с главой Чечни Рамзаном Кадыровым "относительно оценки религиозного конфликта во Франции", отметив, что эта тема "ставит важные вопросы соотношения религии, культуры и политики".