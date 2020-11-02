Звездный Instagram: домашний уют, бьюти-процедуры и, конечно, курорты — такая разная осень в блогах знаменитостей

Вадим Карасев

В конце недели традиционно смотрим, как же семидневка прошла у знаменитостей. Многие, похоже, до сих пор морально не готовы к наступлению холодов и продолжают укрываться на жарких курортах. Отдыхать улетела и Настя Решетова с сыном Ратмиром — поклонники теперь гадают, отправилась ли она на Мальдивы к Тимати или выбрала другое направление. Горячий привет из Бразилии на этой неделе своим подписчикам слали Тина Кунаки с Венсаном Касселем.

Но далеко не все знаменитости рвутся в путешествия — кто-то наслаждается и домашней обстановкой. Тем более сразу у нескольких звездных пар случилось прибавление в семье, и время, проведенное с малышом, для них сейчас самое ценное. Новыми семейными кадрами делились Наталья Подольская, Яна Рудковская, а Джиджи Хадид показала первое селфи после родов. Чем еще занимались звезды на этой неделе — смотрим в нашей подборке!





Настя Каменских





Кети Топурия





Кайли Дженнер





Елена Летучая





Эмили Ратажковски





Надежда Оболенцева





Люк Эванс





Татьяна Навка и Алина Загитова





Тина Канделаки





Эшли Грэм





Эд Вествик





Регина Тодоренко





Рита Ора





Кристина Асмус





Хлое Кардашьян





Елена Темникова





Ани Лорак





Сальма Хайек





Наталья Ионова и Александр Чистяков





Владимир Пресняков и Наталья Подольская с детьми





Айза Долматова





Кейт Бекинсейл





Криштиану Роналду





Клава Кока





Тина Кунаки и Венсан Кассель





Сиара





Елена Перминова





Тимати с дочерью





Дарья Клюкина





Наталья Османн





Светлана Бондарчук





Рената Литвинова





Сюзанна Варнина





Пелагея





Леся Кафельникова





Маргарита Мамун





Сестры Кардашьян: Хлое, Ким и Кортни





Джиджи Хадид





Равшана Куркова





Кристина Агилера





Нина Агдал





Наталья Водянова





Яна Рудковская с детьми





Светлана Лобода





Анастасия Решетова с сыном





Кэти Перри и Дерек Бласберг





Серена Уильямс





Виктория Шелягова





Тесс Холлидей





Алессандра Амбросио





Вера Брежнева





Мария Шарапова





Екатерина Варнава





Ксения Собчак





Джаред Лето





Ника Белоцерковская