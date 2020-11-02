Звездный Instagram: домашний уют, бьюти-процедуры и, конечно, курорты — такая разная осень в блогах знаменитостей
Сегодня, 06:50 Вадим Карасев
В конце недели традиционно смотрим, как же семидневка прошла у знаменитостей. Многие, похоже, до сих пор морально не готовы к наступлению холодов и продолжают укрываться на жарких курортах. Отдыхать улетела и Настя Решетова с сыном Ратмиром — поклонники теперь гадают, отправилась ли она на Мальдивы к Тимати или выбрала другое направление. Горячий привет из Бразилии на этой неделе своим подписчикам слали Тина Кунаки с Венсаном Касселем.
Но далеко не все знаменитости рвутся в путешествия — кто-то наслаждается и домашней обстановкой. Тем более сразу у нескольких звездных пар случилось прибавление в семье, и время, проведенное с малышом, для них сейчас самое ценное. Новыми семейными кадрами делились Наталья Подольская, Яна Рудковская, а Джиджи Хадид показала первое селфи после родов. Чем еще занимались звезды на этой неделе — смотрим в нашей подборке!
Настя Каменских
Кети Топурия
Кайли Дженнер
Елена Летучая
Эмили Ратажковски
Надежда Оболенцева
Люк Эванс
Татьяна Навка и Алина Загитова
Тина Канделаки
Эшли Грэм
Эд Вествик
Регина Тодоренко
Рита Ора
Кристина Асмус
Хлое Кардашьян
Елена Темникова
Ани Лорак
Сальма Хайек
Наталья Ионова и Александр Чистяков
Владимир Пресняков и Наталья Подольская с детьми
Айза Долматова
Кейт Бекинсейл
Криштиану Роналду
Клава Кока
Тина Кунаки и Венсан Кассель
Сиара
Елена Перминова
Тимати с дочерью
Дарья Клюкина
Наталья Османн
Светлана Бондарчук
Рената Литвинова
Сюзанна Варнина
Пелагея
Леся Кафельникова
Маргарита Мамун
Сестры Кардашьян: Хлое, Ким и Кортни
Джиджи Хадид
Равшана Куркова
Кристина Агилера
Нина Агдал
Наталья Водянова
Яна Рудковская с детьми
Светлана Лобода
Анастасия Решетова с сыном
Кэти Перри и Дерек Бласберг
Серена Уильямс
Виктория Шелягова
Тесс Холлидей
Алессандра Амбросио
Вера Брежнева
Мария Шарапова
Екатерина Варнава
Ксения Собчак
Джаред Лето
Ника Белоцерковская
По материалам: spletnik.ru
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