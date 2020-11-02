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Звездный Instagram: домашний уют, бьюти-процедуры и, конечно, курорты — такая разная осень в блогах знаменитостей

Звездный Instagram: домашний уют, бьюти-процедуры и, конечно, курорты — такая разная осень в блогах знаменитостей

В конце недели традиционно смотрим, как же семидневка прошла у знаменитостей. Многие, похоже, до сих пор морально не готовы к наступлению холодов и продолжают укрываться на жарких курортах. Отдыхать улетела и Настя Решетова с сыном Ратмиром — поклонники теперь гадают, отправилась ли она на Мальдивы к Тимати или выбрала другое направление. Горячий привет из Бразилии на этой неделе своим подписчикам слали Тина Кунаки с Венсаном Касселем.

Но далеко не все знаменитости рвутся в путешествия — кто-то наслаждается и домашней обстановкой. Тем более сразу у нескольких звездных пар случилось прибавление в семье, и время, проведенное с малышом, для них сейчас самое ценное. Новыми семейными кадрами делились Наталья Подольская, Яна Рудковская, а Джиджи Хадид показала первое селфи после родов. Чем еще занимались звезды на этой неделе — смотрим в нашей подборке!


Настя Каменских


Кети Топурия


Кайли Дженнер


Елена Летучая


Эмили Ратажковски


Надежда Оболенцева


Люк Эванс


Татьяна Навка и Алина Загитова


Тина Канделаки


Эшли Грэм


Эд Вествик


Регина Тодоренко


Рита Ора


Кристина Асмус


Хлое Кардашьян


Елена Темникова


Ани Лорак


Сальма Хайек


Наталья Ионова и Александр Чистяков


Владимир Пресняков и Наталья Подольская с детьми


Айза Долматова


Кейт Бекинсейл


Криштиану Роналду


Клава Кока


Тина Кунаки и Венсан Кассель


Сиара


Елена Перминова


Тимати с дочерью


Дарья Клюкина


Наталья Османн


Светлана Бондарчук


Рената Литвинова


Сюзанна Варнина


Пелагея


Леся Кафельникова


Маргарита Мамун


Сестры Кардашьян: Хлое, Ким и Кортни


Джиджи Хадид


Равшана Куркова


Кристина Агилера


Нина Агдал


Наталья Водянова


Яна Рудковская с детьми


Светлана Лобода


Анастасия Решетова с сыном


Кэти Перри и Дерек Бласберг


Серена Уильямс


Виктория Шелягова


Тесс Холлидей


Алессандра Амбросио


Вера Брежнева


Мария Шарапова


Екатерина Варнава


Ксения Собчак


Джаред Лето


Ника Белоцерковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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