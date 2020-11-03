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Burberry запустили благотворительную инициативу, чтобы помогать детям

Burberry запустили благотворительную инициативу, чтобы помогать детям
Модный бренд Burberry и футболист и активист Маркус Рашфорд запустили совместную благотворительную инициативу, направленную на помощь детям. Вместе они будут бороться с голодом среди детей и последствиями детской бедности.

Так, Burberry будут сотрудничать с компанией Fareshare, которая поставляет пищевые продукты малоимущим семьям в Великобритании: бренд проспонсирует 200 000 порций еды. Инициативу решили запустить после того, как правительство проголосовало за отмену бесплатных школьных обедов в первом полугодии.
Кроме того, Burberry поработают с международными благотворительными фондами и образовательными центрами, в том числе с организациями Маркуса Рашфорда Norbrook Youth Club и Woodhouse Park Lifestyle Centre, чтобы обеспечить детям доступ к творческому образованию и необходимые для этого инструменты. Молодежные центры — возможность для детей из бедных семей получить дополнительное образование и лучшие возможности в жизни, считают Burberry и Рашфорд.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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