Burberry запустили благотворительную инициативу, чтобы помогать детям

Лидия Мартынова

Модный бренд Burberry и футболист и активист Маркус Рашфорд запустили совместную благотворительную инициативу, направленную на помощь детям. Вместе они будут бороться с голодом среди детей и последствиями детской бедности.Так, Burberry будут сотрудничать с компанией Fareshare, которая поставляет пищевые продукты малоимущим семьям в Великобритании: бренд проспонсирует 200 000 порций еды. Инициативу решили запустить после того, как правительство проголосовало за отмену бесплатных школьных обедов в первом полугодии.Кроме того, Burberry поработают с международными благотворительными фондами и образовательными центрами, в том числе с организациями Маркуса Рашфорда Norbrook Youth Club и Woodhouse Park Lifestyle Centre, чтобы обеспечить детям доступ к творческому образованию и необходимые для этого инструменты. Молодежные центры — возможность для детей из бедных семей получить дополнительное образование и лучшие возможности в жизни, считают Burberry и Рашфорд.