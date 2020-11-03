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Чиновники Евросоюза назвали террористическую атаку в Вене «трусливой»

Чиновники Евросоюза назвали террористическую атаку в Вене «трусливой»

Руководители институтов ЕС осудили «трусливый теракт» в Вене и выразили поддержку народу и правительству Австрии.

С такими заявлениями выступили в понедельник вечером глава Европейского совета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, спикер Европарламента Давид Сассоли и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Европа категорически осуждает этот трусливый теракт, направленный против жизней людей и человеческих ценностей. Мои мысли со всеми пострадавшими и жителями Вены, мы поддерживаем Австрию», — написал в Twitter Мишель.
«Мы сильнее ненависти и террора», — заявила фон дер Ляйен. Остальные лидеры институтов ЕС написали аналогичные посты в Twitter.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил в понедельник, что Вена подверглась террористическому нападению. Есть один погибший. Один полицейский получил тяжелое ранение, один из нападавших задержан.

По предварительным данным, нападавших могло быть несколько.

Австрийские СМИ распространили видеозапись, как один из стрелков, обвешанный оружием, ведет беспорядочный огонь на улице.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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