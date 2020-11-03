Девушка раскрыла измену с помощью маленькой детали на фото

Анастасия Иванова

Пользователь Сидни Кинч поделилась в тиктоке историей о том, как раскрыла измену своего парня, с которым они встречались четыре года. "Посмотрите, что отражается в очках ваших мужчин, дамы", — подписала публикацию девушка.

Сидни показала селфи молодого человека, которое тот отправил ей. На фото парень в солнцезащитных очках за рулем автомобиля. На первый взгляд кадр не кажется подозрительным, однако героиня истории обратила внимание на отражение на стекле очков — на нем видны ноги девушки, сидевшей рядом с ее парнем.

Сидни спросила у парня, почему рядом с ним была другая девушка. Он в ответ назвал ее сумасшедшей и заявил, что с ним была подруга. Позже выяснилось, что молодой человек изменял ей на протяжении месяца, а общие знакомые рассказали, что видели его как минимум с пятью разными девушками. В итоге пара рассталась.