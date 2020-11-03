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Доходность инвестиций пенсионных накоплений ВЭБом превысила инфляцию

Доходность инвестиций пенсионных накоплений ВЭБом превысила инфляцию
Доходность инвестирования ВЭБом средств пенсионных накоплений за девять месяцев 2020 года составила 6,82% годовых по расширенному инвестиционному портфелю, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Доходность размещения пенсионных накоплений граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд, за девять месяцев 2020 года составила 6,82% при инфляции в 3,7%. Доходность по портфелю госбумаг оказалась на уровне 8,46%", - говорится в сообщении.

Доходность от инвестирования пенсий ВЭБом по расширенному портфелю за девять месяцев 2019 года составила 8,43%, по портфелю госбумаг - 11,55%.


ПФР о выборе портфеля государственных ценных бумаг.

Доход от размещения ВЭБом пенсионных накоплений по итогам девяти месяцев 2020 года составил более 92 миллиардов рублей по расширенному портфелю и более 2 миллиардов рублей по портфелю госбумаг.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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