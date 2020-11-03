Два вида австралийских пчел приспособились к сумеречному образу жизни

Вадим Карасев

Ученые обнаружили, что два вида австралийских пчел, Reepenia bituberculata и Meroglossa gemmata, адаптировали свое зрение к ночным условиям. У обоих видов глаза увеличены по размеру, что позволяет им собирать больше света по сравнению с глазами дневных родственников.

У пчел есть несколько глаз разного типа. Основную роль играют два фасеточных глаза, состоящие из нескольких тысяч отдельных фасеток. Каждая фасетка — это видимая часть омматидия, структурного элемента глаза. Омматидий состоит из двух линз: шестигранной двояковыпуклой (ее мы и видим как фасетку на поверхности глаза) и конусообразной, которая обращена своей вершиной внутрь глаза. Также в каждом омматидии есть рецепторы, которые передают информацию в зрительные нервы. Но, помимо фасеточных глаз, у пчел имеются так называемые «простые глазки». Их три, они расположены на темени пчелы между фасеточными глазами. У видов Reepenia bituberculata и Meroglossa gemmata в связи с особенностями их образа жизни увеличен размер как фасеточных, так и простых глаз.

Несмотря на типичное представление о пчелах как о насекомых, добывающих пищу при дневном свете, эволюционный переход к поиску пищи в условиях низкой освещенности происходил среди них несколько раз. Однако до сих пор ночные виды пчел изучены очень мало. «Reepenia bituberculata и Meroglossa gemmata, два вида пчел, активные ночью и в сумерки, в основном встречаются на тропическом севере Австралии, но потенциально они могут быть распространены в засушливом, субтропическом и, возможно, даже умеренном климате по всему континенту», — рассказывает ведущий автор исследования Джеймс Дори из Университета Флиндерса в Аделаиде. Наблюдения показали, что Reepenia bituberculata посещают цветы кормовых деревьев, дипсиса желтоватого (Dypsis lutescens), ликуалы (Licuala ramsay) и кайяпутового дерева (Melaleuca leucadendra), в сумеречное время, с 18 до 19 и с 5 до 6 часов. Пчелы Meroglossa кормились на цветах только вечером. В дневные часы ни один из двух видов пчел не был замечен на цветах.

Исследование опубликовал Journal of Hymenoptera Research.