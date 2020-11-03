Две новые спортплощадки открылись в Надеждинском районе Приморского края

Анастасия Иванова

Два новых спортивных объекта открылись в Надеждинском районе Приморского края. Спортивные площадки в поселке Раздольное и селе Прохладное построили в рамках национального проекта «Демография», сообщает пресс-служба Правительства Приморского края.

В поселке Раздольное мини-стадион расположен возле общеобразовательной школы № 2. Раньше на участке был пустырь, который использовали для стоянки машин. Спортплощадка оснащена резиновым покрытием, хоккейной коробкой, зрительской трибуной с навесом. Также здесь есть теплые раздевалки и сектор с уличными тренажерами.

Еще одно спортсооружение появилось в селе Прохладное, где открыли комбинированный комплекс, который включает в себя зону для игровых видов спорта с резиновым покрытием и тренажерный сектор. Новая спортплощадка находится рядом с общеобразовательной школой № 7. Заниматься физической культурой и спортом на ней смогут все жители села.