Ефремов остался без денег в тюрьме

Алексей Вольцев

Михаил Ефремов не может возместить ущерб гражданской жене и матери погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, у него возникли проблемы с финансами. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на адвоката актера Петра Хархорина.

«Деньги пока неоткуда взять», — заявил юрист.

Хархорин уточнил, что только после официального вступления приговора в законную силу Ефремов сможет сделать доверенность на жену, чтобы она получила возможность воспользоваться сбережениями, которые хранятся в банковской ячейке и на личном счете мужа.

В настоящее время такой документ отсутствует. Невозможно также воспользоваться средствами с производственных счетов Ефремова, поскольку они арестованы налоговой инспекцией, добавил адвокат.

Юрист уточнил, что три миллиона рублей, которые актер уже выплатил трем потерпевшим по делу, «наскребли благодаря друзьям, знакомым, родственникам».

ДТП с участием актера произошло в центре Москвы 8 июня. На своем Jeep Grand Cherokee он пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу». За ее рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее он умер от полученных травм в больнице.