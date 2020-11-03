Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" открылся в Калининграде

Алексей Вольцев

. Фестиваль искусств "Балтийские сезоны", который представит театральные постановки известных российских театров и творческих вузов, открылся в Калининграде во вторник спектаклем Центра драматургии и режиссуры "Однорукий из Спокана" по пьесе Мартина Макдонаха.





"На сцене Калининградского областного драматического театра пройдет показ спектакля Центра драматургии и режиссуры (Москва) "Однорукий из Спокана" по пьесе Мартина Макдонаха в постановке лауреата "Золотой Маски", режиссера Владимира Панкова", – сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

Главную роль исполняет заслуженный артист РФ Андрей Заводюк. Театр "Центр драматургии и режиссуры" (ЦДР) основан в 1998 году Алексеем Казанцевым и Михаилом Рощиным как "открытое пространство" для творческой молодежи. Он стал первой профессиональной площадкой для нескольких поколений молодых режиссеров, драматургов и артистов.

Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" пройдет в Калининграде в 17-й раз с 3 ноября по 8 декабря 2020 года. Программа традиционно состоит из двух частей – "Современная классика" из спектаклей ведущих театров России и "Будущее театра. Плоды просвещения" из лучших спектаклей творческих вузов страны.

В "Балтийских сезонах-2020" участвуют МХТ имени Чехова, московский театр "Современник", Санкт-Петербургский академический драматический театр имени Комиссаржевской, Центр драматургии и режиссуры, Высшее театральное училище имени Щепкина, Российский институт театрального искусства (ГИТИС).

© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля "Балтийские сезоны"

Игорь Золотовицкий в спектакле Сергея Пускепалиса "Дом". МХТ имени Чехова.

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Игорь Золотовицкий в спектакле Сергея Пускепалиса "Дом". МХТ имени Чехова.

© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля "Балтийские сезоны"© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля "Балтийские сезоны"

Музыкальный спектакль "Нэнси" театра "Современник" в постановке Ивана Вырыпаева.

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Музыкальный спектакль "Нэнси" театра "Современник" в постановке Ивана Вырыпаева.

© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля "Балтийские сезоны"© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля "Балтийские сезоны"Санкт-Петербургский академический драматический театр имени Комиссаржевской. Спектакль "Ночь Гельвера" по пьесе польского драматурга Ингмара Вилквиста в постановке Александра Баргмана.3 из 5Санкт-Петербургский академический драматический театр имени Комиссаржевской. Спектакль "Ночь Гельвера" по пьесе польского драматурга Ингмара Вилквиста в постановке Александра Баргмана.© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля "Балтийские сезоны"© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля "Балтийские сезоны"

Студенты высшего театрального училища имени Щепкина играют спектакль "Русский крест" по рассказам Федора Абрамова. Режиссер-постановщик Татьяна Пышнова.

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Студенты высшего театрального училища имени Щепкина играют спектакль "Русский крест" по рассказам Федора Абрамова. Режиссер-постановщик Татьяна Пышнова.

© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля "Балтийские сезоны"© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля "Балтийские сезоны"

Студенты 4 курса факультета эстрады мастерской Валерия Гаркалина (ГИТИС) играют спектакль "Дом на границе в открытом море" по пьесе Славомира Мрожека.

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Студенты 4 курса факультета эстрады мастерской Валерия Гаркалина (ГИТИС) играют спектакль "Дом на границе в открытом море" по пьесе Славомира Мрожека.

© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля "Балтийские сезоны"1 из 5

Игорь Золотовицкий в спектакле Сергея Пускепалиса "Дом". МХТ имени Чехова.

© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля "Балтийские сезоны"2 из 5

Музыкальный спектакль "Нэнси" театра "Современник" в постановке Ивана Вырыпаева.

© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля "Балтийские сезоны"3 из 5Санкт-Петербургский академический драматический театр имени Комиссаржевской. Спектакль "Ночь Гельвера" по пьесе польского драматурга Ингмара Вилквиста в постановке Александра Баргмана.© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля "Балтийские сезоны"4 из 5

Студенты высшего театрального училища имени Щепкина играют спектакль "Русский крест" по рассказам Федора Абрамова. Режиссер-постановщик Татьяна Пышнова.

© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля "Балтийские сезоны"5 из 5

Студенты 4 курса факультета эстрады мастерской Валерия Гаркалина (ГИТИС) играют спектакль "Дом на границе в открытом море" по пьесе Славомира Мрожека.

© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля "Балтийские сезоны"

На сценах калининградских драматического и музыкального театров свои работы представят Владимир Панков, Сергей Пускепалис, Александр Баргман, Никита Владимиров, Татьяна Пышнова и Валерий Гаркалин. В программу включены спектакли по произведениям российских и зарубежных классиков. Зрители увидят также спектакли по пьесам современных российских драматургов – Евгения Гришковца, Анны Матисон, Ивана Вырыпаева.

Фестиваль "Балтийские сезоны" проводится в Калининграде с 2004 года. По идее организаторов он призван превратить самый западный регион страны, географически оторванный от основной ее части, в значимый центр культурной жизни России. "Балтийские сезоны" проводит федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" при поддержке министерства культуры России, правительства Калининградской области и Российского государственного театрального агентства.