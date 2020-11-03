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Глава СВР рассказал об обмене информацией с китайскими спецслужбами

Глава СВР рассказал об обмене информацией с китайскими спецслужбами
Служба внешней разведки (СВР) России обменивается доверительной информацией с китайскими коллегами, в основном оценки совпадают, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.


"Да, обмениваемся информацией (со спецслужбами КНР - ред.). Ну, безусловно, что касается террористической тематики, это есть в досье нашего взаимодействия практически с любой разведывательной службой. Но с китайскими коллегами мы обмениваемся нашими анализами на предмет развития ситуации в той или иной горячей точке, или по той или иной ключевой проблеме. И в основном наши оценки совпадают", - сказал Нарышкин.

Он подчеркнул, что взаимодействие спецслужб России и Китая находится на очень высоком уровне.

# Россия
По материалам: ria.ru

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