Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Горячие фото россиянки, попавшей в пятерку самых популярных порноактрис мира

Горячие фото россиянки, попавшей в пятерку самых популярных порноактрис мира

Pornhub удостоил 20-летнюю россиянку Еву Элфи (Eva Elfie) четвертого места в списке самых популярных порноактрис мира. NEWSTES собрал горячие фото красотки.

Ева Элфи вплотную подобралась к тройке самых популярных актрис мира - ее сейчас опережают лишь Лана Роудс (Lana Rhoades), Райли Рид (Riley Reid) и Абелла Денджер (Abella Danger).

Как известно, Ева Элфи является уроженкой Омска. Впоследствии красотка переехала в Москву, собираясь стать журналисткой.


Однако в результате омичка оказалась в порноиндустрии. Девушка снималась в видеороликах для взрослых со своим возлюбленным. За него она впоследствии вышла замуж в Лас-Вегасе.












Как писал ранее NEWSTES, каждый десятый россиянин считает просмотр порно изменой секс-партнеру.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Россия не допустит "игры в одни ворота" с Евросоюзом, заявил Лавров
Россия не допустит "игры в одни ворота" с Евросоюзом, заявил Лавров
Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров женится
Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров женится
Президент Додон: Майя Санду будет ходить с протянутой рукой
Президент Додон: Майя Санду будет ходить с протянутой рукой
Когда рождаются самые успешные и удачливые люди: их восточный гороскоп и знак зодиака
Когда рождаются самые успешные и удачливые люди: их восточный
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко дебютировал в кино
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко дебютировал в кино
Горячие фото россиянки, попавшей в пятерку самых популярных порноактрис мира
Горячие фото россиянки, попавшей в пятерку самых популярных
В горсовете Харькова матерно опровергли смерть Геннадия Кернеса
В горсовете Харькова матерно опровергли смерть Геннадия Кернеса
Два вида австралийских пчел приспособились к сумеречному образу жизни
Два вида австралийских пчел приспособились к сумеречному образу жизни
Ереван заявил о попадании азербайджанских снарядов на территорию Ирана
Ереван заявил о попадании азербайджанских снарядов на территорию Ирана
Доходность инвестиций пенсионных накоплений ВЭБом превысила инфляцию
Доходность инвестиций пенсионных накоплений ВЭБом превысила инфляцию
Лунное затмение в ноябре 2020 года
Лунное затмение в ноябре 2020 года
Совфед одобрил новый закон о правительстве. На что он направлен?
Совфед одобрил новый закон о правительстве. На что он направлен?

Топ на сегодня

«Человек, не будь овцой»: В Риге протестовали против обязательных масок
«Человек, не будь овцой»: В Риге протестовали против обязательных
Экономисты спрогнозировали курс рубля после резкого падения
Экономисты спрогнозировали курс рубля после резкого падения
«Домашняя» простуда может защитить от «пришлого» вируса — иммунолог
«Домашняя» простуда может защитить от «пришлого» вируса — иммунолог
Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе
Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе
Открылась виртуальная выставка костюмов из "Короны" и "Хода королевы"
Открылась виртуальная выставка костюмов из "Короны" и "Хода королевы"

Еще по теме

Лана Роудс: биография и интервью с самой узнаваемой порноактрисой
ТОП - 30 лучших порноактрис мира с ФОТО
ТОП - 20 азиатских порноактрис 2020 года (50 ФОТО)
Каждый десятый россиянин считает просмотр порно изменой секс-партнеру