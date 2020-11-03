Горячие фото россиянки, попавшей в пятерку самых популярных порноактрис мира

Вадим Карасев

Pornhub удостоил 20-летнюю россиянку Еву Элфи (Eva Elfie) четвертого места в списке самых популярных порноактрис мира. NEWSTES собрал горячие фото красотки.

Ева Элфи вплотную подобралась к тройке самых популярных актрис мира - ее сейчас опережают лишь Лана Роудс (Lana Rhoades), Райли Рид (Riley Reid) и Абелла Денджер (Abella Danger).

Как известно, Ева Элфи является уроженкой Омска. Впоследствии красотка переехала в Москву, собираясь стать журналисткой.

Однако в результате омичка оказалась в порноиндустрии. Девушка снималась в видеороликах для взрослых со своим возлюбленным. За него она впоследствии вышла замуж в Лас-Вегасе.

Как писал ранее NEWSTES, каждый десятый россиянин считает просмотр порно изменой секс-партнеру.