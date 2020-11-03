Горячие новости. В районе тамбовского мусорного полигона «Комэк» была замечена «Чупакабра»

Вадим Карасев

Местные жители в панике: на мусорном полигоне завелось чудовище, которое наводит страх на всю округу.

Последнее время общественность Тамбова взволнована страшной новостью, которой никто пока не может дать объяснения, и, если сначала она еще могла показаться слухом, домыслом, то теперь собрала немало свидетелей. Дело в том, что жители улиц Снежная, Земляничная, Прямая и Мичуринская уже неоднократно видели жуткое создание, которое прозвали «чупакаброй».

Как утверждают жители города, чудовище поселилось на мусорном полигоне и время от времени совершает вылазки за добычей. Монстр нападает на домашних питомцев, в том числе и на бродячих собак. Люди видели, как «чупакабра» бросилась на стаю псов и загрызла их. Кто этот мутант? Ученым еще простоит это выяснить.

По словам очевидцев, животное напоминает гибрид гиены и пса, но обладает невероятной силой и ловкостью. От людей существо пока старается скрываться, но никто не может знать точно, когда оно нападет и на человека.

Самое неприятное, это то, что мусорная свалка находится неподалеку от жилого сектора, а значит, каждый жилец микрорайона может стать потенциальной жертвой дикого зверя. А это уже серьезный повод для беспокойства.

Конечно, вполне возможно, что «чупакабра» - это вовсе не мистическое создание, а одичавшая и вполне возможно, бешеная собака, но как бы то ни было, это – грозный хищник, заключающий в себе большую опасность для жителей города.

О бесчинствующем мутанте уже не раз писали местные СМИ. Так, например, портал lifetambov публиковал заметки о нападениях неизвестного хищника на домашнюю живность, причем его замечали не только в Тамбове, но и в области, в частности, в г. Котовске. Тогда глава администрации города, Алексей Плахотников пообещал жителям решить проблему и обезопасить людей от хищника. Но слова рассеялись с наступлением нового дня, а монстр продолжает обитать в области и ищет новые жертвы.

Есть и другая проблема, тревожащая общественность, которая напрямую связана с появлением зверя: мусорный полигон «Комэк» итак представлял экологическую угрозу, а недавно стало известно, что власти утвердили проект, согласно которому полигон будет расширен. А это значит, что свалка вырастет на многие километры, и ежегодно будет принимать более двухсот тонн мусора на своей территории. Это – настоящая катастрофа экологического и социального плана. Как жить людям вблизи такой свалки? Власти об этом совершенно не думают. И пока администрация вместе с предпринимателями утверждает инвестиционный план по увеличению площадей полигона, в его укромных уголках заводятся одичалые «чупакабры», которые в любой момент могут совершить нападение на тамбовчан.

На настоящий момент свалка является бельмом на глазу города, но то ли еще будет, тем более, что появилась информация о скором назначении Алексея Плахотникова мэром Тамбова. «Не изгнав чупакабру из своего города, он привел ее в Тамбов», - стали говорить люди и имеют на это все основания – проблема остается уже не первый год, хотя, при желании, ее можно было решить в короткие сроки, как и обещалось народу.

Хочется вспомнить и о предвыборной кампании, когда депутаты заверяли избирателей о том, что лично закроют свалку, очистят город от этого позора и решат многие другие наболевшие вопросы. Обещания были красноречивыми и манящими, вот только, после выборов чиновники не вспоминают про свои слова. Неужели они невинно забыли о проблеме по причине большой загруженности на новом рабочем месте? Или им хорошо заплатили за бездействие? Общественность склоняется ко второму варианту. И пока политики делят власть и деньги, простые тамбовчане сами объединяются, чтобы по возможности сделать город чище и искоренить таинственную «чупакабру».

Так, экологическая активистка Инна Краснова подчеркнула в своем интервью: «Мы соберем подписи и будем обращаться во все инстанции, в центральные СМИ, а если будет нужно, дойдем и до самого президента, но свалки в нашем городе не будет!» Похоже, что надеяться придется не на местные власти, а на активистов, в одиночку борющихся против «чупакабры».

Источник yablor.ru