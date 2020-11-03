Госдума — родителям: Не паникуйте, традиционную школу нет отменят

Влада Некрасова

В социальных сетях и родительских чатах в последнее время часто поднимается тема дистанционного образования, которое в скором времени введут для всех российских школьников и студентов. Как заявили сегодня, 3 ноября, в Госдуме, не стоит паниковать и переживать, что традиционную школу отменят.

«Понятие „дистанционное образование“ уже есть в федеральном законе „Об образовании в Российской Федерации“ — в ст. 16 описывается реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Есть профессии и специальности, которым можно обучиться дистанционно, а есть перечень профессий и специальностей, которым нельзя обучиться только дистанционно — за его ведение отвечает профильное министерство», — пояснили в парламенте.

Там опровергли разговоры о том, что планируется до 2024 года всех детей перевести на дистанционку.

«До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект „Образование“, и в него, в частности, входит федеральный проект „Цифровая образовательная среда“. Однако цель проекта не в том, чтобы перевести всех школьников и студентов на дистанционное обучение, а в том, чтобы российское образование стало конкурентоспособным, а обучение в России — доступным всем», — указали в Госдуме.

Среди направлений этого проекта — реализация доступа к качественным онлайн-курсам по принципу одного окна, создание региональных центров компетенций в области онлайн-обучения. Проект предусматривает развитие дистанционного образования, но не замену им традиционного. Создание цифровой образовательной среды расширит доступ обучающихся к качественным программам обучения независимо от их способа обучения.

В Министерстве просвещения по этому поводу сообщили:

«Данные решения не подразумевают ухода от традиционных занятий в школах. Информация, распространяемая в ряде сообществ в социальных сетях и других источниках о якобы переводе обучения из школы в онлайн, недостоверна и не имеет под собой никаких оснований», — разъяснили в нижней палате парламента страны.

В Госдуме также процитировали слова президента РФ Владимира Путина из его речи на встрече с учителями и студентами педагогических вузов в режиме видеоконференции 5 октября.

«Разговоры о закрытии школ, о якобы полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения являются несерьезными», — констатировал глава государства.

По его словам, как бы ни развивались технологии, именно совместная работа, творчество, непосредственное общение ученика и учителя дают высокое качество образования.

В парламенте напомнили, что 15 мая в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает дать Минпросвещения полномочия по утверждению порядка электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сфере общего и среднего профессионального образования, а Минобрнауки — такие же полномочия в сфере высшего образования.

«Закон не вводит дистанционное образование и не отменяет традиционную форму обучения. Тем более никаких сроков перехода полностью на дистанционное образование в документе нет. В этом вы можете убедиться, прочитав полный текст законопроекта», — разъяснили обеспокоенным родителям в депутатском корпусе.

При этом заметили:

«Важно, что документ еще не рассматривался на заседании профильного Комитета по образованию и науке и не прошел ни одного чтения в Госдуме».