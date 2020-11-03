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Gucci запустили платформу, где каждый может придумать дизайн виртуальных кроссовок

Gucci запустили платформу, где каждый может придумать дизайн виртуальных кроссовок
Gucci запустили платформу Gucci Sneaker Garage для создания виртуальных кроссовок, где каждый может поупражняться в дизайне.

Пользователи могут комбинировать уже готовые элементы кроссовок или придумывать свои, собирать коллекции собственных экспериментальных виртуальных кроссовок и покупать их у других пользователей. Виртуальные кроссовки можно экспортировать и одевать на виртуальных аватаров на разных платформах вроде Roblox и VRChat.
Платформа получила такое название, потому что свои первые кроссовки креативный директор Gucci Алессандро Микеле придумал как раз в гараже. В Gucci Sneaker Garage дизайнер также создал свою виртуальную пару под названием Gucci Virtual 25.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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