Gucci запустили платформу, где каждый может придумать дизайн виртуальных кроссовок

Лидия Мартынова

Gucci запустили платформу Gucci Sneaker Garage для создания виртуальных кроссовок, где каждый может поупражняться в дизайне.Пользователи могут комбинировать уже готовые элементы кроссовок или придумывать свои, собирать коллекции собственных экспериментальных виртуальных кроссовок и покупать их у других пользователей. Виртуальные кроссовки можно экспортировать и одевать на виртуальных аватаров на разных платформах вроде Roblox и VRChat.Платформа получила такое название, потому что свои первые кроссовки креативный директор Gucci Алессандро Микеле придумал как раз в гараже. В Gucci Sneaker Garage дизайнер также создал свою виртуальную пару под названием Gucci Virtual 25.