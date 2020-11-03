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Хлое Кардашьян развеяла слухи о беременности новыми фото в образе Клеопатры

Хлое Кардашьян развеяла слухи о беременности новыми фото в образе Клеопатры

Слухи, что 36-летняя Хлое Кардашьян ждет второго ребенка, появились еще в конце этой весны. Эти разговоры начались, когда звезда реалити-шоу сама в эфире шоу "Семейство Кардашьян" рассказала о желании родить своей дочери Тру брата или сестру и обратилась с просьбой стать донором спермы к своему 29-летнему экс-возлюбленному и отцу Тру Тристану Томпсону.


Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон с дочерью Тру

Буквально через несколько месяцев после этого Хлое и Тристан решили дать своим отношениям еще один шанс, после чего тема с беременностью звезды начала обсуждаться поклонниками еще активнее. Многие даже замечали, что Кардашьян стала редко публиковать в инстаграме снимки, на которых можно было бы разглядеть ее живот, из чего сделали вывод, что она в скором времени станет мамой.


Развеять эти слухи Хлое решила на Хэллоуин, который она отметила вместе с возлюбленным Тристаном и их двухлетней дочерью Тру. Для праздника она выбрала для себя образ египетской царицы Клеопатры, в то время как Томпсон перевоплотился в древнеримского политика и военачальника Марка Антония.

Для большой схожести с Клеопатрой Хлое надела темный парик, а также костюм в золотистых тонах, состоящий из сверкающего бра и юбки с высокой талией. На снимках, снятых под разными углами, у Кардашьян нет ни единого намека на округлившийся живот.



Однако для некоторых подписчиков даже такое наглядное доказательство оказалось неубедительным. Так, один из фолловеров в комментариях под фото заявил, что все равно уверен в том, что через несколько месяцев Хлое публично объявит о своей беременности. Ответ Хлое не заставил себя долго ждать.

Ну, мой пресс говорит об обратном, детка,

— с иронией заметила она в ответ на реплику фолловера.


Напомним, что Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон были вместе с 2016 по 2019 год, а в 2018-м у них родилась дочь Тру. В феврале 2019 года выяснилось, что на одной из вечеринок баскетболист изменил Хлое, причем с близкой подругой их семьи Джорджиной Вудс. В июле этого года в прессе появились первые слухи, что пара решила попробовать начать все сначала. Инсайдеры утверждают, что сейчас пара проводит много времени вместе с дочерью Тру и чувствует себя абсолютно счастливой. По их словам, Хлое верит, что Тристан действительно изменился, но пока держит его на расстоянии.



# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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