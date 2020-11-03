Эхмея – простой уход

Анастасия Иванова

В природе эхмея растет в тропических лесах в пустотах в деревьях. Поэтому в комнатном цветоводстве для продолжительного цветения для нее следует создать подходящие условия.

Особенность этого растения в том, что его хорошо развитое, мощное корневище служит крепежом, а все питательные вещества и влага поступают через листья. Растеньеце имеет особенную форму – его листья у основания скручены, и собирают таким образом воду после дождя или полива.

Правильное выращивание эхмеи дома

Летом цветок необходимо часто и обильно поливать. При поливах вода должна наполнить воронку. Осенью же и зимой следует исключить попадание влагу внутрь воронки. Дело в том, что избыток воду в период холодов может стать причиной развития гнилей.

С началом осени прекращают обильные поливы – вполне достаточно одного орошения в две недели. Но если в комнате зимой будет температура выше +20, цветок следует каждый день сбрызгивать. Опрыскивают эхмею только длительно отстоянной и смягченной водой.





Если растение начнет гибнуть, его можно спасти, взяв отростки. Для этого здоровые детки острым и стерильным ножом отрезают от куста. Место среза обязательно присыпается углем. Детки подсушивают час, а затем высаживают в универсальный грунт. Чтобы молодые растения оставались в вертикальном положении до укоренения, их закрепляют на подставках.

Для посадки эхмеи лучше всего использовать грунт для орхидей, или же смешать измельченную кору, желательно сосны, сфагнум и перегной, добавить немного песка.

Чтобы детки быстрее прижились, им необходима температура около +20 градусов. Для того чтобы быстрее развилась сильная корневая система, молодые растения подливают препаратами для корнеобразования. Горшочек держат в светлом и теплом месте, защищая растения от прямого солнца. Если будет большая разница между температурами ночью и днем, необходимо розеточки накрывать банкой. Когда диаметр куста достигнет 5 см, укрытие снимают.

Правильный уход

В теплую пору года эхмею обязательно надо удобрять, используя только специализированные составы для бромилеевых. Концентрация удобрения при этом должна быть понижена в два раза. Подкармливают цветок раз в три недели.

В частых пересадках цветок не нуждается. Достаточно пересадить эхмею в более просторный горшок раз в три года. Горшок должен быть широким и мелким.

Эхмея полосатая – это оригинальное растение для комнатного цветоводства, которое станет необычным живым украшением интерьера.