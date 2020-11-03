Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Энн Хэтэуэй посоветовала Зои Кравиц, как играть Женщину-кошку

Энн Хэтэуэй посоветовала Зои Кравиц, как играть Женщину-кошку
. Энн Хэтэуэй дала совет Зои Кравиц, которая сыграет Женщину-кошку в предстоящем фильме Мэтта Ривза "Бэтмен", сообщает Etcanada.

Сама Хэтэуэй снималась в этой роли в картине "Темный рыцарь: Возрождение легенды" у Кристофера Нолана. Помимо нее Селину Кайл в лентах о Бэтмене играли Ерза Китт и Мишель Пфайффер.

Рассказывая о своем фильме "Ведьмы" Роберта Земекиса, недавно вышедшем в прокат, Энн Хэтэуэй поделилась своими мыслями о новой Женщине-кошке.


"Вы видели ее фотографии на ступеньках (в костюме Селины Кайл – Прим. ред.)? Ей не нужны мои советы. Если бы я что-то и хотела ей сказать, то только одно. Не нужно никого слушать, это единственный способ сыграть свою версию этого персонажа", — подчеркнула Хэтэуэй.

Рассуждая о предыдущих Женщинах-кошках, она отметила: "У всех были разные режиссеры, кроме того, наши интерпретации в значительной степени были связаны с сюжетной линией. (…) Так, например, все Джокеры также сильно зависели от постановщиков, поэтому я не думаю, что сравнения здесь уместны".


"Мне не терпится увидеть, как она справится со своей задачей. Уверена, что она прекрасно подходит для этой роли", — добавила актриса.

Из-за пандемии премьеру "Бэтмена" перенесли с октября 2021 года на март 2022.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Минск рассчитывает на привлекательную цену на газ из России в 2021 году
Минск рассчитывает на привлекательную цену на газ из России в 2021
Несколько способов, позволяющих увеличить денежный поток
Несколько способов, позволяющих увеличить денежный поток
Чиновники Евросоюза назвали террористическую атаку в Вене «трусливой»
Чиновники Евросоюза назвали террористическую атаку в Вене «трусливой»
Москва возглавила рейтинг Общественной палаты по качеству некоммерческого сектора
Москва возглавила рейтинг Общественной палаты по качеству
Энн Хэтэуэй посоветовала Зои Кравиц, как играть Женщину-кошку
Энн Хэтэуэй посоветовала Зои Кравиц, как играть Женщину-кошку
В Минске рассказали о планах по закупке российской вакцины от COVID-19
В Минске рассказали о планах по закупке российской вакцины от COVID-19
Киану Ривз с возлюбленной Александрой Грант на шопинге в Берлине
Киану Ривз с возлюбленной Александрой Грант на шопинге в Берлине
Что стоит за резкими оценками в Германии действий США по "Севпотоку-2"?
Что стоит за резкими оценками в Германии действий США по
В Минске заявили, что погасили задолженность за российский газ
В Минске заявили, что погасили задолженность за российский газ
«Домашняя» простуда может защитить от «пришлого» вируса — иммунолог
«Домашняя» простуда может защитить от «пришлого» вируса — иммунолог
Профессиональные хитрецы и манипуляторы по Знаку Зодиака
Профессиональные хитрецы и манипуляторы по Знаку Зодиака
Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе
Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе

Топ на сегодня

МИД РФ опровергло информацию о гибели российских пограничников в Армении
МИД РФ опровергло информацию о гибели российских пограничников
Разработчик МБР оценил возможные последствия неподписания СНВ-3
Разработчик МБР оценил возможные последствия неподписания СНВ-3
Звездный Instagram: домашний уют, бьюти-процедуры и, конечно, курорты — такая разная осень в блогах знаменитостей
Звездный Instagram: домашний уют, бьюти-процедуры и, конечно, курорты
СМИ: расходы россиян на тестирование на COVID-19 предложили возмещать
СМИ: расходы россиян на тестирование на COVID-19 предложили возмещать
ЦИК Молдавии: Санду опережает Додона на 2,5% после подсчета 99% голосов
ЦИК Молдавии: Санду опережает Додона на 2,5% после подсчета 99%

Еще по теме

Энн Хэтэуэй заинтересована в спин-оффе «Женщины-кошки»
Зои Кравиц сыграет Женщину-кошку в фильме "Бэтмен"
СМИ: Энн Хэтэуэй хочет снова сыграть женщину-кошку
Энн Хэтэуэй получила роль в фильме "Ведьмы" Роберта Земекиса