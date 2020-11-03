Энн Хэтэуэй посоветовала Зои Кравиц, как играть Женщину-кошку

Лидия Мартынова

. Энн Хэтэуэй дала совет Зои Кравиц, которая сыграет Женщину-кошку в предстоящем фильме Мэтта Ривза "Бэтмен", сообщает Etcanada.

Сама Хэтэуэй снималась в этой роли в картине "Темный рыцарь: Возрождение легенды" у Кристофера Нолана. Помимо нее Селину Кайл в лентах о Бэтмене играли Ерза Китт и Мишель Пфайффер.

Рассказывая о своем фильме "Ведьмы" Роберта Земекиса, недавно вышедшем в прокат, Энн Хэтэуэй поделилась своими мыслями о новой Женщине-кошке.

"Вы видели ее фотографии на ступеньках (в костюме Селины Кайл – Прим. ред.)? Ей не нужны мои советы. Если бы я что-то и хотела ей сказать, то только одно. Не нужно никого слушать, это единственный способ сыграть свою версию этого персонажа", — подчеркнула Хэтэуэй.

ZOE KRAVITZ AS SELINA KYLE IS THE SERVE OF THE CENTURY pic.twitter.com/8Dfm0tKqY4 — zach (@civiIswar) October 12, 2020

Рассуждая о предыдущих Женщинах-кошках, она отметила: "У всех были разные режиссеры, кроме того, наши интерпретации в значительной степени были связаны с сюжетной линией. (…) Так, например, все Джокеры также сильно зависели от постановщиков, поэтому я не думаю, что сравнения здесь уместны".

"Мне не терпится увидеть, как она справится со своей задачей. Уверена, что она прекрасно подходит для этой роли", — добавила актриса.

Из-за пандемии премьеру "Бэтмена" перенесли с октября 2021 года на март 2022.