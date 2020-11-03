Как влюбить в себя Водолея и удержать его рядом: инструкция от астрологов

Вадим Карасев

Водолеи — люди необычные, их не так просто влюбить в себя, а также удержать рядом. Для этого потребуется немало терпения и сил. Астрологи рассказали, как произвести впечатление на людей данного Знака.

В отношениях с любым человеком сначала стоит проверять совместимость, однако с Водолеями к этому процессу лучше относиться с двойной ответственностью. С ними бывает очень непросто, но астрологи считают, что при должном усилии к ним можно найти подход.

Как влюбить Водолея

Начать стоит с того, что вы никогда заранее не узнаете, в поисках кого находится в данный момент Водолей. Это может быть очень красивый или очень умный человек, кто-то максимально простой либо кто-то особенный. Правда в том, что Водолеи зачастую и сами не знают, кто им больше всего нравится, кого они хотят видеть рядом с собой сейчас.

Это значит, что вам не стоит заранее настраивать себя на успех или неудачу. С Водолеями влюбленность протекает очень нестандартно. Единственно, что можно сказать точно — у вас точно будет возможность заполучить этого человека потом, если сейчас он не предрасположен к флирту с вами.

Самый главный совет астрологов для тех, кто хочет понравиться Водолею — не нужно притворяться кем-то другим. Водолей все равно рано или поздно узнает, где, зачем и почему вы ему соврали.

Этих людей подкупает простота и умение мыслить нестандартно. Вам будет очень трудно расположить к себе Водолея, если ваши взгляды слишком традиционны и стереотипны. Консервативность не свойственна этим людям, поэтому они не могут долго общаться с теми, кто намного старше них. С ними придется быть современными, продвинутыми. Важно привыкнуть к тому, что у Водолея всегда есть мнение относительно всего. Это умные и эрудированные люди, которые смогут поддержать разговор. Их можно заинтересовать умом и творческим потенциалом.

Как удержать рядом Водолея

В отношениях с Водолеем нужно не удерживать, а стараться удержаться самим. Дело в том, что это довольно ревнивые люди, с которыми не всегда бывает просто договориться. Они собственники, поэтому с ними будет сложно чувствовать себя свободными. Чтобы Водолей не обижался и не ревновал, не нужно давать ему для этого поводов.

В остальном они довольно приятные и милые люди, которые могут брать на себя большую часть домашних обязанностей. Они не боятся ответственности, но будут требовать от вас того же. Если это условие выполняться не будет, они тут же охладеют.

Водолеи любят управлять семьей либо как минимум согласятся на демократию. Любые важные решения лучше принимать только вместе с ними. Еще им нравится, когда их просят о совете, рекомендациях. Водолеи обожают, когда их считают гуру в каком-то деле, ведь зачастую их навыки в некоторых сферах действительно поражают воображение.

Словом, с ними лучше не играть в игры вроде «я тебя лучше», потому что они все равно выйдут победителями, а если и не выйдут, то брак или отношения вы точно разрушите. Пусть они считают себя лучшими, если им так хочется.