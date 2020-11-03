Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как влюбить в себя Водолея и удержать его рядом: инструкция от астрологов

Как влюбить в себя Водолея и удержать его рядом: инструкция от астрологов

Водолеи — люди необычные, их не так просто влюбить в себя, а также удержать рядом. Для этого потребуется немало терпения и сил. Астрологи рассказали, как произвести впечатление на людей данного Знака.


В отношениях с любым человеком сначала стоит проверять совместимость, однако с Водолеями к этому процессу лучше относиться с двойной ответственностью. С ними бывает очень непросто, но астрологи считают, что при должном усилии к ним можно найти подход.

Как влюбить Водолея

Начать стоит с того, что вы никогда заранее не узнаете, в поисках кого находится в данный момент Водолей. Это может быть очень красивый или очень умный человек, кто-то максимально простой либо кто-то особенный. Правда в том, что Водолеи зачастую и сами не знают, кто им больше всего нравится, кого они хотят видеть рядом с собой сейчас.

Это значит, что вам не стоит заранее настраивать себя на успех или неудачу. С Водолеями влюбленность протекает очень нестандартно. Единственно, что можно сказать точно — у вас точно будет возможность заполучить этого человека потом, если сейчас он не предрасположен к флирту с вами.

Самый главный совет астрологов для тех, кто хочет понравиться Водолею — не нужно притворяться кем-то другим. Водолей все равно рано или поздно узнает, где, зачем и почему вы ему соврали.


Этих людей подкупает простота и умение мыслить нестандартно. Вам будет очень трудно расположить к себе Водолея, если ваши взгляды слишком традиционны и стереотипны. Консервативность не свойственна этим людям, поэтому они не могут долго общаться с теми, кто намного старше них. С ними придется быть современными, продвинутыми. Важно привыкнуть к тому, что у Водолея всегда есть мнение относительно всего. Это умные и эрудированные люди, которые смогут поддержать разговор. Их можно заинтересовать умом и творческим потенциалом.

Как удержать рядом Водолея

В отношениях с Водолеем нужно не удерживать, а стараться удержаться самим. Дело в том, что это довольно ревнивые люди, с которыми не всегда бывает просто договориться. Они собственники, поэтому с ними будет сложно чувствовать себя свободными. Чтобы Водолей не обижался и не ревновал, не нужно давать ему для этого поводов.

В остальном они довольно приятные и милые люди, которые могут брать на себя большую часть домашних обязанностей. Они не боятся ответственности, но будут требовать от вас того же. Если это условие выполняться не будет, они тут же охладеют.

Водолеи любят управлять семьей либо как минимум согласятся на демократию. Любые важные решения лучше принимать только вместе с ними. Еще им нравится, когда их просят о совете, рекомендациях. Водолеи обожают, когда их считают гуру в каком-то деле, ведь зачастую их навыки в некоторых сферах действительно поражают воображение.

Словом, с ними лучше не играть в игры вроде «я тебя лучше», потому что они все равно выйдут победителями, а если и не выйдут, то брак или отношения вы точно разрушите. Пусть они считают себя лучшими, если им так хочется.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Нарышкин предрек углубление раскола в американском обществе
Нарышкин предрек углубление раскола в американском обществе
"Втирались в доверие": продюсер рассказал о заработке Цивина и Дрожжиной
"Втирались в доверие": продюсер рассказал о заработке Цивина и
Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США
Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США
"Не брезговал случайными связями": блогерша рассказала об ухаживаниях Павла Воли после слухов о его неверности жене
"Не брезговал случайными связями": блогерша рассказала об ухаживаниях
Как влюбить в себя Водолея и удержать его рядом: инструкция от астрологов
Как влюбить в себя Водолея и удержать его рядом: инструкция
"Совершили ошибку". Трамп назвал главных неудачников при победе Байдена
"Совершили ошибку". Трамп назвал главных неудачников при победе
В Минэнерго оценили вероятность падения цен на нефть до десяти долларов
В Минэнерго оценили вероятность падения цен на нефть до десяти
Россияне назвали лучшие города для карьеры на удаленке
Россияне назвали лучшие города для карьеры на удаленке
Требует осуждения. Зюганов припомнил лидеру ЛДПР спорные высказывания
Требует осуждения. Зюганов припомнил лидеру ЛДПР спорные высказывания
Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в онлайн-церемонии вручения премии Pride of Britain Awards
Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в онлайн-церемонии
Gucci запустили платформу, где каждый может придумать дизайн виртуальных кроссовок
Gucci запустили платформу, где каждый может придумать дизайн
Ефремов остался без денег в тюрьме
Ефремов остался без денег в тюрьме

Топ на сегодня

Глава ВОЗ самоизолировался из-за контакта с заболевшим коронавирусом
Глава ВОЗ самоизолировался из-за контакта с заболевшим коронавирусом
Депутаты назначили врио мэра Уфы
Депутаты назначили врио мэра Уфы
Меган Фокс обвинила экс-супруга Брайана Остина Грина в том, что он намеренно изображает ее плохой матерью
Меган Фокс обвинила экс-супруга Брайана Остина Грина в том, что он
Как семья Бекхэм, сестры Кардашьян, Биберы и другие отметили Хэллоуин-2020
Как семья Бекхэм, сестры Кардашьян, Биберы и другие отметили
Китай поблагодарил Россию за поддержку на фоне критики из-за COVID-19
Китай поблагодарил Россию за поддержку на фоне критики из-за COVID-19

Еще по теме

Как влюбить в себя Скорпиона и удержать его рядом: инструкция от астрологов
Как влюбить в себя Овна и удержать его рядом: инструкция от астрологов
Как влюбить в себя Близнецов и удержать их рядом: инструкция от астрологов
Как влюбить в себя Тельца и удержать его рядом: инструкция от астрологов