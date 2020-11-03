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Кандидатуры на посты глав ФСБ и СВР президент будет согласовывать с сенаторами

Кандидатуры на посты глав ФСБ и СВР президент будет согласовывать с сенаторами

Тема: Пленарное заседание Совета Федерации 3 ноября 2020 года


Президент России  будет вносить в Совет Федерации представление по кандидатурам руководителей Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки РФ (СБР). Соответствующий закон одобрили сенаторы на пленарном заседании палаты 3 ноября. 

Изменения вносятся в статьи 1 и 16 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности» и статьи 12 и 17 Федерального закона «О внешней разведке».

«Федеральным законом определяется процедура проведения консультаций президента Российской Федерации с Советом Федерации по вопросу назначения руководителей ФСБ России и СВР России. Совет Федерации не позднее недельного срока со дня получения представления и других материалов информирует в письменной форме президента Российской Федерации о результатах рассмотрения представленной кандидатуры», — сообщил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Кроме того, в отношении военнослужащих, федеральных государственных служащих и работников органов ФСБ, а также в отношении органов СВР устанавливается запрет иметь вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.

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По материалам: pnp.ru

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