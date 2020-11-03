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"Карантин выходного дня" или комендантский час: украинцам готовят неприятный "сюрприз" с 9 ноября

"Карантин выходного дня" или комендантский час: украинцам готовят неприятный "сюрприз" с 9 ноября

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

С понедельника, 9 ноября, в Украине могут значительно усилить карантиннные ограничения — вплоть до введения комендантского часа и штрафов за его нарушение. Об этом сообщили источники Украинской правды в Кабинете министров и Офисе президента.


По их данным, самым мягким вариантом может быть «карантин выходного дня». По данным источников ресурса «Страна», его могут ввести уже с пятницы, 6 ноября. Будет запрещена работа всех ресторанов (кроме работы на вынос), а также фудкортов и развлекательных зон в торговых центрах.

К слову, на заседании Рады 3 ноября депутаты приняли в первом чтении законопроект о штрафных санкций за несоблюдение масочного режима. Документ, который поддержал 251 нардеп, предусматривает наказание за пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в т. ч. респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот.

Размер штрафов для юридических лиц должен быть установлен от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (т.е. 3400 — 5100 гривен).

Напомним, по оценкам министра здравоохранения Максима Степанова, ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофической.

Фото Национальной полиции

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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