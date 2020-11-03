Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в онлайн-церемонии вручения премии Pride of Britain Awards

Вадим Карасев

Вчера в Великобритании состоялась ежегодная церемония вручения премии издания Daily Mirror Pride of Britain Awards, которая в этом году, как и многие другие мероприятия, проходила из-за коронавируса в онлайн-формате. Участие в ней приняли и герцоги Кембриджские.

38-летние Кейт Миддлтон и принц Уильям вручили награду сотрудникам Национальной службы здравоохранения Великобритании в знак признательности за их невероятную и героическую работу во время пандемии.





Свою речь супруги записывали за несколько дней до трансляции в больнице Святого Варфоломея — старейшей больнице Великобритании.

В видео Кейт Миддлтон предстала в деловом образе. Она была одета в брючный костюм от канадского бренда Smythe и синюю блузку с изображениями радуги от лондонского бренда Lisou. Ее герцогиня выбрала не случайно — радуга стала символом поддержки сотрудников НСЗ Великобритании во время пандемии коронавируса.Катастрофические последствия пандемии коронавируса напомнили нам как нации о том, сколь многим мы обязаны тысячам работников НСЗ, которые в этом году работали далеко за рамками своих служебных обязанностей. Они работали круглые сутки, с покорностью и состраданием, в самых сложных обстоятельствах, ставя свою собственную жизнь на карту, чтобы помочь другим. Поэтому мы собрались сегодня здесь, в старейшей британской больнице, чтобы поблагодарить сотрудников НСЗ и почтить их наградой Pride of Britain Award. Беседуя с ними, мы вдохновлялись их рассказами о храбрости и самоотверженности,

— сказали они.





Во время локдауна Кейт и Уильям вместе со своими детьми и другими британцами участвовали в акции, посвященной сотрудникам Национальной службы здравоохранения Великобритании, и аплодировали им, благодаря за их работу.

Как оказалось, коронавирус не обошел и их семью: заболевание перенес не только принц Чарльз, но и принц Уильям.







