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Киану Ривз с возлюбленной Александрой Грант на шопинге в Берлине

Киану Ривз с возлюбленной Александрой Грант на шопинге в Берлине

Вот уже около пяти месяцев Киану Ривз работает в Берлине, где проходят съемки четвертой части картины "Матрица". Все это время вместе с 56-летним актером находится его 47-летняя возлюбленная Александра Грант, которая не оставляет его даже на съемочной площадке.

Выходные дни звездная пара также проводит вместе. Например, вчера папарацци заметили актера и художницу на прогулке в престижном районе Берлина Шарлоттенбург. Хорошенько утеплившись, Киану и Александра прошлись по магазинам и закупились всем необходимым. На обратной дороге Грант шла налегке, а Ривз нес три большие сумки до их автомобиля.


Александра Грант и Киану Ривз

Несмотря на то что в промозглый ноябрьский день Киану был в теплой шапке, на свежих снимках все равно можно заметить, что не так давно он расстался со своей шикарной шевелюрой. Сменить имидж актеру было необходимо как раз для съемок продолжения "Матрицы". Известно, что в прокат картина должна выйти в декабре 2021 года, а задействованы в ней также будут Кэрри-Энн Мосс (она исполнила роль Тринити в трех предыдущих фильмах франшизы) и Нил Патрик Харрис.


Киану Ривз

Напомним, что впервые о своем романе Киану Ривз и Александра Грант публично заявили в ноябре прошлого года, когда вместе посетили гала-вечер Art + Film. Позже выяснилось, что пара знакома с 2011 года. Вместе они выпустили книгу "Ода счастью", для которой Ривз написал текст, а Грант подготовила иллюстрации. Встречаться же Ривз и Грант начали еще задолго до того, как их роман стал достоянием общественности.

Летом выяснилось, что Александре Грант пришлось обратиться в Высший суд округа Лос-Анджелес с целью получить временный охранный ордер в отношении одной из одержимых фанаток Ривза. Из заявления художницы следовало, что 67-летняя женщина по имени Кэтрин преследовала ее в течение нескольких месяцев, делала ее снимки, а потом размещала их в хейтерских группах. В итоге суд запретил поклоннице Киану Ривза приближаться к дому или работе Александры ближе чем на 100 метров, а также размещать ее фотоснимки в соцсетях.

Александра Грант

 

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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