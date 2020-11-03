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Когда рождаются самые успешные и удачливые люди: их восточный гороскоп и знак зодиака

Когда рождаются самые успешные и удачливые люди: их восточный гороскоп и знак зодиака

Астрологи провели исследования, сопоставив Знаки Зодиака и Восточный гороскоп, чтобы выявить самых удачливых людей на Земле. Проверьте себя, ведь, возможно, вы или ваш близкий человек входите в этот список счастливчиков.


Самое главное для каждого из нас — идти по самому правильному и приемлемому жизненному пути. Есть семь признаков того, что вы идете против своего предназначения. Даже если вы — самый удачливый человек на свете, такой путь будет для вас усыпан трудностями и проблемами. Прислушивайтесь к своему сердцу и не бойтесь менять судьбу, действовать максимально решительно, когда это необходимо.

Овен, Лев, Стрелец

Стихия Овнов, Львов и Стрельцов — Огонь. Это значит, что очень удачными являются те люди данных Знаков Зодиака, которые родились в год, оканчивающийся на 6 или 7. В Восточном гороскопе именно на эти цифры оканчиваются года, в которые миром правит Огонь.

Еще более удачливыми Овнами, Львами и Стрельцами можно считать тех, кто родился в в год Крысы, Тигра или Дракона. Крысы — прекрасные управленцы и лидеры. Тигры — самостоятельные и сильные личности. Драконы отлично показывают себя в финансовых делах, у них мощнейшая интуиция.

Телец, Дева и Козерог


Эти Знаки объединены стихией Земли. Если ваш год рождения заканчивается на 8 или 9, это очень хорошо, потому что в Восточном гороскопе в это время также правит миром Земля. Еще эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что очень хорошо сочетается с данными Знаками стихия Дерева. Рожденные в год, оканчивающийся на 4 или 5, тоже весьма успешны.

Что касается Восточных Знаков, то Тельцам, Девам и Козерогам самыми удачливыми и успешными из них являются те, кто рождается под влиянием Змеи, Собаки или Свиньи. Змеи — очень проницательные и умные люди. Собаки — счастливые в любовных делах. Свиньи удачливы в вопросах самореализации.

Близнецы, Весы, Водолей

В Восточной культуре нет стихии Воздуха. Наиболее удачливыми Близнецами, Весами и Водолеями являются те, кто появляется на свет в периоды управления стихии Металла или Дерева. Это значит, что самые удачные люди стихии Воздуха имеют год рождения, оканчивающийся на 0, 1, 4 или 5.

Настоящими баловнями судьбы и очень удачливыми людьми являются те, кто рождается в год Кролика, Лошади или Обезьяны. Кролики — самые удачливые в плане здоровья. Лошадям улыбается удача в любви. Обезьянам постоянно приходят в голову отличные идеи.

Рак, Скорпион, Рыбы


В Восточной культуре люди стихии Воды появляются на свет в годы, оканчивающиеся на 2 и 3. Если помимо этого и ваша Зодиакальная стихия тоже является Водой, то вы можете считать себя настоящими везунчиками.

Раки, Скорпионы и Рыбы, рожденные в год Козы, Быка и Петуха, по мнению астрологов являются еще более счастливыми людьми. Козы обладают очень крепким здоровьем и сильной интуицией. Быкам постоянно улыбается финансовая удача, а Петухам удается обходить стороной трудности.

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По материалам: dailyhoro.ru

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