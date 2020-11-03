Лавров: Россия всегда будет уважать выбор белорусского народа

Анастасия Иванова

Москва привержена своим союзническим отношениям с Минском и всегда будет уважать выбор белорусского народа. Об этом сегодня, 3 ноября, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Если народ Белоруссии сделал свой выбор, мы обязаны и будем его уважать», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что это подтвердил и президент России Владимир Путин в поздравительном послании белорусскому лидеру Александру Лукашенко в связи с его победой на выборах.

«Наконец, о том, на кого ставит Россия в Белоруссии. На братский нам белорусский народ, на белорусское государство, являющееся нашим союзником и стратегическим партнером», — отметил Сергей Лавров.

В то же время глава МИД РФ отметил, что Москва считает, что всем сторонам в Белоруссии следует воспользоваться теми возможностями, которые откроет конституционная реформа в республике.

«Важно, что власти страны декларируют стремление вовлечь в процесс широкие слои населения, организовав сбор предложений граждан по поправкам в конституцию. Игнорировать такой подход и открываемые им возможности было бы легкомысленно», — отметил Лавров, добавив, что никто не должен вмешиваться в этот процесс извне — «ни Россия, ни другие страны».

Глава внешнеполитического ведомства России также подчеркнул, что никто не должен вмешиваться в этот процесс извне — «ни Россия, ни другие страны».

«То, в каком объеме должна быть проведена конституционная реформа в Белоруссии, решать только белорусскому народу», — добавил он и указал, что Москва поддерживает инициативу Лукашенко по изменению конституции, поскольку тем самым в республике «создается крайне востребованная сейчас площадка для общенационального диалога».

По его мнению, «если подготовленные предложения, утвержденные Всебелорусским народным собранием, будут одобрены в ходе всенародного референдума, который, как я понимаю, планируется провести, значит, так и должно быть».

«А уж то, насколько их глубина отвечает ожиданиям внешних наблюдателей, — это дело третье», — заключил Сергей Лавров.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, почему экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская была добавлена в список лиц, разыскиваемых на территории РФ, Лавров заметил, что «это чисто правовой вопрос».

«Речь идет о выполнении Россией своих обязательств по Договору государств — участников СНГ о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года», — пояснил министр, добавив, что, согласно этому документу, Главный информационно-аналитический центр МВД России осуществляет формирование и ведение централизованного информационного массива межгосударственного розыска лиц в рамках Межгосударственного информационного банка, а Тихановская была добавлена в этот информационный банк на основании запроса белорусской стороны».

Напомним, в Белоруссии после 9 августа начались массовые акции протеста против итогов президентских выборов, на которых победу одержал Александр Лукашенко. Оппозиция и страны Запада не признали итогов голосования и заявили, что не считают его легитимным главой государства. В свою очередь Россия призвала ЕС и США не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, а Владимир Путин поздравил белорусского лидера с победой.