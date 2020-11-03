Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Люди не могли выбраться из центра: как Австрия пережила страшную ночь после теракта

Люди не могли выбраться из центра: как Австрия пережила страшную ночь после теракта

Люди не могли выбраться из центра: как Австрия пережила страшную ночь после теракта
В Австрии 2 ноября группа вооруженных террористов устроили атаки на случайных людей в центре Вены. Полиция начала спецоперацию, а гражданским рекомендовали не выходить на улицы. Часть людей застряли в центре Вены на всю ночь.

О том, что происходило в одну из самых страшных ночей в истории Австрии, рассказало издание Kurier.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер ночью выступил со срочным обращением к людям. Он призвал не покидать свои дома, а тех, кто нашел временные укрытия в центре Вены, там и оставаться.
Все потому, что австрийская полиция продолжает искать еще по крайней мере 1 нападающего. Поэтому гражданским на улицах города находиться крайне опасно.

Людям, которые застряли в центре столицы, помогли местные кафе и гостиницы. В кафе люди прятались еще во время нападений, а гостиницы приютили тех, кто застрял на ночь в центре Вены.

В центральной части столицы вели дежурство более 350 военных и полицейских. Это только те, кто занимался охраной различных объектов – без учета привлеченных к поиску нападавших.

Карл Нехаммер также призвал жителей Вены не покидать своих домов и на следующее утро.

Вместе с тем он призвал работников школ в столице не выходить на работу, а других людей – не вести своих детей на учебу.

Кроме того, совет министров Австрии планирует провести экстренное заседание в 9 утра 3 ноября. На нем заслушают отчеты правоохранителей и представителей власти.

После этого, если позволят обстоятельства, состоятся траурные церемонии по погибшим в результате террористической атаки.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Глава СВР рассказал об обмене информацией с китайскими спецслужбами
Глава СВР рассказал об обмене информацией с китайскими спецслужбами
Люди не могли выбраться из центра: как Австрия пережила страшную ночь после теракта
Люди не могли выбраться из центра: как Австрия пережила страшную ночь
Госдума — родителям: Не паникуйте, традиционную школу нет отменят
Госдума — родителям: Не паникуйте, традиционную школу нет отменят
Первый канал ищет актрису на роль в фильме, который снимут в космосе
Первый канал ищет актрису на роль в фильме, который снимут в космосе
Курс доллара опустился ниже 80 рублей
Курс доллара опустился ниже 80 рублей
В квартире убийцы миллиардера Маругова нашли заложника
В квартире убийцы миллиардера Маругова нашли заложника
Ветеран "Альфы" связал теракт в Вене с убийством учителя во Франции
Ветеран "Альфы" связал теракт в Вене с убийством учителя во Франции
Две новые спортплощадки открылись в Надеждинском районе Приморского края
Две новые спортплощадки открылись в Надеждинском районе Приморского
Студенты Амурского колледжа строительства и ЖКХ помогают строить самую большую школу в регионе
Студенты Амурского колледжа строительства и ЖКХ помогают строить
На Ставрополье 412 человек прошли обучение в центре «IT-куб»
На Ставрополье 412 человек прошли обучение в центре «IT-куб»
Бейонсе рассказала о новых целях в жизни
Бейонсе рассказала о новых целях в жизни
В Британии появился самый быстрый тест на COVID
В Британии появился самый быстрый тест на COVID

Топ на сегодня

«Человек, не будь овцой»: В Риге протестовали против обязательных масок
«Человек, не будь овцой»: В Риге протестовали против обязательных
Как семья Бекхэм, сестры Кардашьян, Биберы и другие отметили Хэллоуин-2020
Как семья Бекхэм, сестры Кардашьян, Биберы и другие отметили
"Речь идет об очень серьезном обвинении". Эксперт о конфликте в Карабахе
"Речь идет об очень серьезном обвинении". Эксперт о конфликте в
Саудовская Аравия зажгла зелёный свет перед сирийскими грузовиками
Саудовская Аравия зажгла зелёный свет перед сирийскими грузовиками
Австрийская OMV вступилась за "Газпром" в споре с Польшей по "Севпотоку"
Австрийская OMV вступилась за "Газпром" в споре с Польшей по

Еще по теме

Подозреваемый в стрельбе в центре Вены задержан
Венская полиция сообщила о возможных терактах в Европе
Памятник советским воинам осквернили в Вене
В Вене состоялся многотысячный митинг против правительства