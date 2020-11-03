Лунное затмение в ноябре 2020 года

Вадим Карасев

2020 год подходит к концу, однако нас ожидают еще два лунных затмения. Предпоследнее состоится в ноябре, и в этот день важно прислушаться к советам астрологов. Они помогут провести день успешно и избежать неприятностей, сохранив удачу.

Каждое лунное затмение уникально, и в конце осени нас ожидает предпоследнее полутеневое затмение. В эти сутки эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют проявить осторожность и обязательно вооружиться советами астрологов, чтобы провести день с минимальными потерями. Не стоит забывать и о том, что затмения — долгоиграющие события, и их влияние продолжается около двух недель.

Характеристики ноябрьского лунного затмения

Полутеневое затмение пройдет 30 ноября. Полная Луна в Знаке Близнецов порождает перепады настроения, провоцирует непредсказуемость, и в этот день опасаться стоит общения с агрессивно настроенными, токсичными и завистливыми людьми.

Полутеневое лунное затмение астрологи относят к неопасным, однако неприятности могут поджидать тех, кто будет поддаваться искушениям. Понедельник будет днем соблазнов, когда неверные и поспешные решения могут завести в тупик и спровоцировать множество неприятностей: от небольших разногласий до серьезных конфликтов и финансовых потерь.

Основные предостережения и советы астрологов

Понедельник называют тяжелым днем, и Полнолуние лишь добавит хлопот. В это время астрологи рекомендуют полагаться на интуицию, чтобы не ошибиться и не стать заложниками неприятностей. Вероятность возникновения проблем велика, поэтому так важно осторожно продвигаться вперед, сверяясь с планами и отказавшись от спешки или принятия поспешных решений.

В этот день опасно менять планы в последнюю минуту. В этот день рискованные мероприятия могут стать причиной финансовых трудностей, а значит, любые сделки и все, что связано с финансовыми операциями, проводить стоит только в полной уверенности и с теми людьми, которым можно доверять.

В это Полнолуние астрологи рекомендуют наслаждаться тем, что есть, и стремиться к духовному росту и развитию. В это время активность необходима, однако она должна быть ответственной — без перенапряжения и с полным осознанием того, что движение приведет к победе, а не к застою и разочарованиям.