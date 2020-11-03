Мастер Дзен рассказал о признаках токсичных людей и лучшем способе противодействия им

Вадим Карасев

Довольно часто токсичных людей сложно выявить. Они скрываются среди нас и сливаются с толпой. Мастер Дзен поделился своим мнением о том, как распознавать таких людей и защищаться от них.

Всем нам порой приходится сталкиваться с неприятными и токсичными людьми, которые не относятся бережно к нашим чувствам, манипулируют нами или просто доставляют дискомфорт. Старайтесь держать свои планы в секрете от них, чтобы удача не отворачивалась от вас. Выявить таких людей вам помогут следующие признаки.

Их опыт превыше всего

Например, если такой человек начнет заниматься спортом, но разочаруется, то он всем будет говорить, что спорт не помогает становиться сильнее, стройнее или лучше. Для данного человека это будет пустая трата времени, а свое мнение и опыт он считает единственно верным. Мастера Дзен учат тому, чтобы мы не спорили с такими людьми, потому что переубедить их не получится. Иногда они навязывают нам свои взгляды, чтобы самоутвердиться в своих догадках, так что нужно всеми силами этому противиться, но не вступать с ними в конфронтацию.

Они часто лгут

Действительно, токсичные и недобрые люди часто извлекают пользу из лжи. Они делают это с завидной регулярностью. Необходимо помнить об этом и ни в коем случае не верить каждому их слову. Они легко могут обвести вас вокруг пальца. Пусть их слова текут рекой, не впадающей в море ваших мыслей.

Они любят болтать

Абсолютное большинство токсичных людей болтает без умолку, потому что не может остановиться. Таким образом они выявляют жертв, узнают ваши слабые и сильные стороны. Не нужно давать им пищу для ума, помогая подобрать к себе ключ. Не стоит с ними общаться, потому что в общении с ними можно случайно поделиться какой-нибудь тайной о себе. Такие люди не только болтают, но и не умеют вовлеченно слушать. Если вы заметите, что кто-то в диалоге игнорирует ваши реплики, старайтесь уходить от этого человека и больше с ним не общаться.

Они всегда правы

Что бы ни случилось, они считают, что их действия безупречны. Они никогда не признают своих ошибок и никогда не скажут «я был не прав», «я ошиблась». Это происходит из-за присущего им нарциссизма, который мастера Дзен называют врагом гармонии.

У них постоянно всё плохо

Этот признак проявляется не у всех. Есть определенный тип токсичных людей, которые всюду говорят о том, как им не везет, как им тяжело. Таким образом они пытаются привлечь жалость окружающих, насытиться их энергией. Это уже не просто ядовитый человек, а самый настоящий энергетический вампир, от которого можно защититься определенными оберегами.

Они либо грубы, либо чрезмерно учтивы

Грубость — это визитная карточка токсичных людей, которые не являются при этом манипуляторами. Манипуляторы нередко понимают, что доброта и воспитанность обезоруживают и заставляют людей им доверять. Старайтесь обходить стороной всех грубиянов и быть предельно осторожными с теми, кто подозрительно добр к вам. Обычно такие люди добры к одним и лишены позитива для других. Их доброта избирательна и выглядит очень странно со стороны.

Они сплетничают

Токсичные люди сплетничают постоянно, говоря разные гадости про своих друзей, коллег, знакомых. Если вдруг вы повстречали кого-то, кто рассказывает много чужих секретов и поливает окружающих грязью у них за спиной, значит то же самое этот человек сделает и с вами, это лишь вопрос времени.