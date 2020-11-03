Минск рассчитывает на привлекательную цену на газ из России в 2021 году

Анастасия Иванова

Белоруссия рассчитывает в ближайшее время выйти на формирование стоимости природного газа из России на 2021 год и надеется, что она будет "привлекательной", заявил премьер республики Роман Головченко.

"Пока окончательной договоренности (по цене на газ на 2021 год – ред.) нет, идут переговоры... Сейчас мы хотели бы выйти уже в ближайшее время на формирование стоимости природного газа для Беларуси в следующем году. И рассчитываем, что она будет для нас привлекательной", - заявил Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1".

Цена на российский газ в 2020 году для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров. Белорусская сторона настаивает на ее снижении.