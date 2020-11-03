Минздрав рекомендовал регионам создать амбулаторные COVID-центры

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Минздрав рекомендовал регионам создать круглосуточные амбулаторные COVID-центры, куда можно было бы привозить граждан и определять, какая им требуется помощь, заявила директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью министерства Инна Куликова на заседании думского Комитета по охране здоровья. Об этом сообщает во вторник РИА «Новости».

По её словам, речь идёт об амбулаторных COVID-центрах, «где бы можно было пациентов, которым требуется срочная диагностика, например, КТ, круглосуточно бригадами неотложной помощи, уже не задействуя скорую помощь, привозить в эти центры, определяться, требуется ли этому пациенту стационарное лечение либо можно назначить ему амбулаторное лечение». Как отметила Куликова, Минздрав рекомендовал регионам с соблюдением необходимых условий создать эти центры.

В ходе заседания она также заявила, что загруженность больниц и дефицит медиков являются главными проблемами в борьбе с коронавирусом в России. Она отметила, что нагрузка на инфраструктуру и ресурсы российской системы здравоохранения выросла кратно.