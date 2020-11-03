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Миронов: Америку ждёт судьба Украины и вооруженное противостояние

Миронов: Америку ждёт судьба Украины и вооруженное противостояние

Главные претенденты на высший пост в США — Дональд Трамп и Джо Байден, два самых старых в истории США кандидата в президенты. Накануне американских президентских выборов председатель «Справедливой России» и руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что эта ситуация под стать архаичной модели американской демократии.

Но теперь, по словам Миронова, в США действует целый ряд политических сил, которые успешно применяют опыт «майданных» технологий и многочисленных «цветных» революций, которые Вашингтон столько лет экспортирует по всему свету.

«Вот вам еще один бумеранг „двойных стандартов“, вернувшийся на родину — в самом ближайшем будущем Америку ждет судьба Украины, оспаривание результатов выборов, раскол, вооруженное противостояние», — предсказал Миронов.

При этом, как сообщили ИА Newstes в пресс-службе лидера «Справедливой России», он уверен, что для России вопрос о следующем президенте США не принципиален.

«Хочу заверить господ русофобов: для нас хрен редьки не слаще, поэтому Россия не за Трампа и не за Байдена. Россия за стабильные, равноправные и взаимоуважительные отношениях с США. Именно на это мы рассчитываем при новой американской администрации вне зависимости от того, кто ее возглавит».
# Политика
По материалам: eadaily.com

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