Миронов: Америку ждёт судьба Украины и вооруженное противостояние
Главные претенденты на высший пост в США — Дональд Трамп и Джо Байден, два самых старых в истории США кандидата в президенты. Накануне американских президентских выборов председатель «Справедливой России» и руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что эта ситуация под стать архаичной модели американской демократии.
Но теперь, по словам Миронова, в США действует целый ряд политических сил, которые успешно применяют опыт «майданных» технологий и многочисленных «цветных» революций, которые Вашингтон столько лет экспортирует по всему свету.
При этом, как сообщили ИА Newstes в пресс-службе лидера «Справедливой России», он уверен, что для России вопрос о следующем президенте США не принципиален.