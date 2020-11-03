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Москва возглавила рейтинг Общественной палаты по качеству некоммерческого сектора

Москва возглавила рейтинг Общественной палаты по качеству некоммерческого сектора

В Москве на форуме "Сообщество" представили рейтинг Общественной палаты, где российские регионы оценили по качеству и масштабности некоммерческого сектора. Исследование было проведено по инициативе форума "Сообщество" и при поддержке первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

Как сообщает ТАСС, Москва оказалась лидером рейтинга по качеству развития третьего сектора экономики.

"Лидером рейтинга по качеству третьего сектора стала Москва. Вместе со столицей в топ-10 этой номинации вошли Татарстан, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, Республики Карелия, Бурятия, Тульская и Самарская области", – говорится в документе.

В перечне регионов по масштабу некоммерческого сектора помимо Москвы – Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская, Новосибирская, Самарская области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Башкортостан, Московская область и Пермский край. По устойчивости НКО лидером стал Ненецкий автономный округ.

По словам главы комиссии ОП по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елены Тополевой-Солдуновой, результаты исследования будут интересны в первую очередь для самих НКО.

"С помощью нашего рейтинга регионы смогут оценить не только свое место в общероссийском третьем секторе, но и то, насколько эффективно в регионе отлажена и прозрачна система поддержки НКО, насколько активно НКО участвуют в решении социальных проблем и насколько качественно выстроены взаимоотношения некоммерческого сектора с властью, бизнесом и медиа", – говорит она.

Форум "Сообщество" является площадкой для гражданских активистов, представителей НКО и неравнодушных граждан. Он проводится с целью выявить лучшие практики гражданской активности и придать импульс развитию гражданского общество.

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По материалам: uposters.ru

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