Муниципалитетам помогут получать «горизонтальные» бюджетные кредиты

Алексей Вольцев

Муниципальные образования, которые входят в один регион, смогут осуществлять бюджетные заимствования друг у друга. Закон, который позволит это сделать, Совет Федерации рассмотрит на заседании третьего ноября.

Документ даёт возможность предоставления в 2020 году из бюджета муниципального образования бюджету другого муниципального образования, входящих в состав одного субъекта РФ, бюджетного кредита на срок до трёх лет. Его авторы — вице-спикер палаты регионов Николай Журавлёв и сенаторы Анатолий Артамонов, Елена Перминова, Сергей Рябухин, Мухарбий Ульбашев.

Предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов планируется осуществлять в порядке, установленном законом региона, в состав которого входят соответствующие муниципальные образования. При этом цели бюджетного кредита и размеры платы за его использование должны определяться нормативным правовым актом муниципального образования, которое его предоставило.

При обсуждении закона на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам его председатель Анатолий Артамонов отметил, что введение данной нормы даст право тем муниципалитетами, на территории которых располагаются инвестиционные проекты и в связи с этим появляется избыточная налоговая база, помогать соседним муниципальным образованиям.

«Раньше возможности предоставления «горизонтальных» бюджетных кредитов между двумя муниципальными образованиями не было, а необходимость возникала. После того как мы увидим, как этот ресурс будет применяться на практике, можно будет рассмотреть вопрос о внесении данной нормы в Бюджетный кодекс на постоянной основе», — отметил сенатор.

Изменений вносятся в статьи 1 и 21 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году».

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