На одной из колонн собора в Сантьяго-де-Компостела обнаружили автопортрет средневекового мастера

Вадим Карасев

Британский искусствовед Дженнифер Александер (Jennifer Alexander) обнаружила на капители одной из колонн кафедрального собора в городе Сантьяго-де-Компостела скульптурное изображение мужчины, которое она считает автопортретом каменщика, участвовавшего в строительстве собора.

Расположенный на северо-западе Испании город Сантьяго-де-Компостела был и остается одним из самых популярных центров паломничества. Ежегодно тысячи людей идут туда, чтобы поклониться мощам апостола Иакова, которые, как считается, хранятся в Сантьяго-де-Компостела с IX века. Строительство нынешнего собора началось в 1075 году при правлении Альфонсо VI Кастильского (1040–1109). Собор был освящен в 1211 году в присутствии короля Леона Альфонсо IX. Манускрипт XII века Codex Calixtinus сообщает, что на первом этапе строительства собора им руководили архитекторы Бернард-старший, «замечательный мастер», и Роберт, под руководством которых трудилось около пятидесяти каменщиков. Завершали же его Бернард-младший и Эстебан. В XVI, XVII и XVIII веках собор расширяли и украшали пристройками.

Дженнифер Александер изучала здание собора в рамках проекта, финансируемого правительством Галисии, чтобы определить последовательность его строительства. Осматривая капители колонн, она неожиданно обнаружила «маленькую фигурку» на высоте около 13 метров. Исследовательница считает, что мужская фигура была вырезана из камня в начале XII века. Она почти не видна с уровня пола, так как скрыта среди стилизованных листьев, украшающих капитель. Дженнифер Александер говорит, что скульптуру мог бы заметить лишь другой профессиональный каменщик.

Фигура высотой 30 сантиметров изображает мужчину по пояс. «Прекрасный образ парня, который хватается за капитель, как будто от этого зависит его жизнь. Он находится среди одинаковых капителей, которые вытесывали из гранита — «нам нужно еще пятнадцать таких же» — и внезапно появляется одна, которая отличается. Итак, мы думаем, что это сам каменщик. <…> У него милая улыбка. Он доволен собой. Он великолепно вырезан, с ярко выраженным лицом», — рассказывает о скульптуре Дженнифер Александер.