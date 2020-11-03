Нарышкин предрек углубление раскола в американском обществе

Лидия Мартынова

Служба внешней разведки России прогнозирует дальнейшее углубление раскола в американском обществе независимо от того, кто победит на выборах президента США, заявил РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин.

"Наши оценки: социальный кризис будет углубляться независимо от того, кто победит. Очевидно, что проигравшая сторона не согласится с результатами, и это еще в большей степени подстёгнет радикалов выйти на улицу", - сказал Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

Президентские выборы президента США пройдут 3 ноября, в ряде штатов уже вовсю идет досрочное голосование. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.