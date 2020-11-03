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Наставникам победителей конкурса "Большая перемена" выплатят по 150 тысяч рублей

Наставникам победителей конкурса "Большая перемена" выплатят по 150 тысяч рублей

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что наставники победителей конкурса "Большая перемена" получат по 150 тысяч рублей и призы от партнеров проекта – Сбербанка, РЖД и Росатома.

Кириенко подчеркнул, что изначально подобных планов не было, однако крупнейшие организации страны все же согласились "скинуться".

"Сегодня ночью мы переговорили с нашими ключевыми партнерами и три крупнейшие организации страны – Сбербанк, РЖД и Росатом – решили из своих средств скинуться деньгами, каждый из наставников победителей, которых вы отметили как своего главного учителя, получит специальный приз – 150 тыс. рублей", – сказал он на церемонии закрытия конкурса в "Артеке".

По словам Кириенко, инициатива исходила от самих участников конкурса. Изначально в бюджете предусмотрели только деньги для самих победителей, но конкурсанты настояли на том, чтобы наставники тоже были вознаграждены.

Как сообщал Ruposters, ранее одна из финалисток конкурса "Большая перемена", 15-летняя Елизавета Должникова из Благовещенска, спела песню о России по просьбе президента Владимира Путина.

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По материалам: uposters.ru

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