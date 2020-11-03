Наставникам победителей конкурса "Большая перемена" выплатят по 150 тысяч рублей
Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что наставники победителей конкурса "Большая перемена" получат по 150 тысяч рублей и призы от партнеров проекта – Сбербанка, РЖД и Росатома.
Кириенко подчеркнул, что изначально подобных планов не было, однако крупнейшие организации страны все же согласились "скинуться".
"Сегодня ночью мы переговорили с нашими ключевыми партнерами и три крупнейшие организации страны – Сбербанк, РЖД и Росатом – решили из своих средств скинуться деньгами, каждый из наставников победителей, которых вы отметили как своего главного учителя, получит специальный приз – 150 тыс. рублей", – сказал он на церемонии закрытия конкурса в "Артеке".
По словам Кириенко, инициатива исходила от самих участников конкурса. Изначально в бюджете предусмотрели только деньги для самих победителей, но конкурсанты настояли на том, чтобы наставники тоже были вознаграждены.
Как сообщал Ruposters, ранее одна из финалисток конкурса "Большая перемена", 15-летняя Елизавета Должникова из Благовещенска, спела песню о России по просьбе президента Владимира Путина.