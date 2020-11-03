"Не брезговал случайными связями": блогерша рассказала об ухаживаниях Павла Воли после слухов о его неверности жене
41-летний Павел Воля недавно вслед за Тарзаном попал в неприятный скандал после того, как его заподозрили в измене жене Ляйсан Утяшевой. Инстаграм-блогер Елена Перелыгина, называющая себя сексологом и психологом, после этого рассказала о "случайных связях" комика, сообщает издание "Собеседник".
В сети нашумело Stories с нетрезвым мужчиной, похожим на Павла Волю. Снимок якобы разместила у себя в соцсетях несовершеннолетняя девушка - 16-летняя Дарья. Несмотря на свой юный возраст, сама она якобы даже не скрывает, что оказывает эскорт-услуги. Как отмечает "Радио Комсомольская правда", девушка работает в этой сфере уже около двух лет. Блогерша Елена Перелыгина прокомментировала случившееся с Павлом Волей.
В определенный момент Павел Воля обратил внимание на Елену Перелыгину и подошел к ней познакомиться.
Перелыгина уточнила, что данный эпизод имел место еще до того, как Павел Воля женился на Ляйсан Утяшевой. Однако сексолог считает, что популярный комик за эти годы вряд ли сильно изменился.
Перелыгина считает, что в юности Павел Воля просто недополучил внимания со стороны женщин.
"У него присутствуют юношеские комплексы. Из-за этого он пытается самоутвердиться за счет женщин. Бедная Ляйсан!" - посочувствовала блогерша.
Как писал NEWSTES, ранее Утяшева рассказала о состоянии Харламова после развода с Асмус.