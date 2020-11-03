"Не брезговал случайными связями": блогерша рассказала об ухаживаниях Павла Воли после слухов о его неверности жене

Вадим Карасев

41-летний Павел Воля недавно вслед за Тарзаном попал в неприятный скандал после того, как его заподозрили в измене жене Ляйсан Утяшевой. Инстаграм-блогер Елена Перелыгина, называющая себя сексологом и психологом, после этого рассказала о "случайных связях" комика, сообщает издание "Собеседник".

В сети нашумело Stories с нетрезвым мужчиной, похожим на Павла Волю. Снимок якобы разместила у себя в соцсетях несовершеннолетняя девушка - 16-летняя Дарья. Несмотря на свой юный возраст, сама она якобы даже не скрывает, что оказывает эскорт-услуги. Как отмечает "Радио Комсомольская правда", девушка работает в этой сфере уже около двух лет. Блогерша Елена Перелыгина прокомментировала случившееся с Павлом Волей.



Я, честно говоря, не сомневаюсь, что с Пашей такое происходит. Несколько лет назад я отдыхала в Турции. Мы остановились в самом модном на тот момент отеле, где постоянно были звезды: Тимати, Киркоров. В один из дней приехал Павел Воля вместе со своими друзьями-олигархами с Украины. И в отеле начало твориться нечто невообразимое. Все девушки, которые отдыхали в тот момент, стали буквально вешаться на Пашу. По нему сходил с ума весь отель! И Воле очень нравилось находиться в центре внимания. Он не отказывал себе в знакомствах с совершенно разными женщинами. Я, помню, тогда очень удивлялась: он же не красавец-мужчина, почему к нему такой интерес? Но, видимо, известность дает свои плоды.



В определенный момент Павел Воля обратил внимание на Елену Перелыгину и подошел к ней познакомиться.



Воля подкатил ко мне, стал активно меня обрабатывать. Я сразу поняла все его намеки и сказала, что между нами быть ничего не может. У меня есть муж, которого я люблю, поэтому мне все эти приключения ни к чему. Он, кстати, весьма галантно ухаживал. Я в момент знакомства с Павлом была в компании двух девушек: он всем нам подарил по розе. А потом пошел тусить с одной из моих знакомых, с которой, как я думаю, и провел ночь. Так что Павел никогда не брезговал случайными связями.



Перелыгина уточнила, что данный эпизод имел место еще до того, как Павел Воля женился на Ляйсан Утяшевой. Однако сексолог считает, что популярный комик за эти годы вряд ли сильно изменился.

Перелыгина считает, что в юности Павел Воля просто недополучил внимания со стороны женщин.

"У него присутствуют юношеские комплексы. Из-за этого он пытается самоутвердиться за счет женщин. Бедная Ляйсан!" - посочувствовала блогерша.



Как писал NEWSTES, ранее Утяшева рассказала о состоянии Харламова после развода с Асмус.