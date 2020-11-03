Несколько способов, позволяющих увеличить денежный поток

Вадим Карасев

Денежный поток — это созидательная энергия, направленная на увеличение прибыли, получение различных материальных благ от Вселенной. Эксперты рассказали, как сделать так, чтобы ваши денежные потоки всегда были сильными.

Говорят, что финансовая удача следует за щедрыми людьми. Научитесь отдавать и помогать окружающим, делиться с ними своими благами, и тогда Вселенная пошлет вам много позитивной энергии. Так работает один из важнейших законов Вселенной, который гласит: «Ничто не приходит просто так. Чтобы получить, сначала нужно отдать».

Ведите себя так, словно вы уже богаты

Это очень важный совет, поскольку людям всегда всего мало. У многих людей уже есть неплохой стабильный доход и имеются различные материальные ценностей, но они по какой-то причине все равно считают себя бедняками и неудачниками. Если так мыслить, то успех никогда не придет в вашу жизнь, а финансовые потоки ослабнут. Нужно верить в то, что вы способны на большее. Богатство начинается с правильного внутреннего настроя.

Верьте в то, что Вселенная дарит изобилие

Многие смотрят на мир, видя в нем лишь недостаток богатства и изобилия, но на самом деле ресурсы каждого человека почти безграничны. Нужно поверить в это как можно скорее, потому что это расширяет сознание и снимает финансовые блоки. Закон притяжения работает всегда. Нужно верить в то, что у вас все получится, потому что вы достойны успеха.

Практикуйте медитации

Есть множество полезных медитаций, которые помогают увеличивать доходы, например, денежные медитации для снятия негативных программ или медитация «денежный поток». Иногда полезно пользоваться универсальными медитациями, так как они позволяют расширять сознание и бороться с сомнениями.

Пользуйтесь специальными талисманами

Есть и пассивные способы повышения удачи и увеличения денежного потока. Например, это могут быть особые минералы:

, помогающий в поисках мотивации;, являющийся сильнейшим магнитом для денег и удачи;, помогающий принимать непростые решения.

Также это могут быть украшения из золота. Золото — металл, символизирующий богатство. Он притягивает финансовую удачу и помогает людям насыщаться позитивной энергетикой. Также золото является отличным талисманом для людей, которые занимают высокие должности.

Растения тоже очень важны. Дома или в офисе можно поставить денежное дерево — сильнейший финансовый талисман по фэн-шуй. Также это растение называется толстянкой. Креативности и бодрости вам прибавят апельсиновое или лимонное дерево.

Цвета тоже могут выступать в роди сильных талисманов, активизирующих финансовый поток. Самые лучшие цвета для людей, которые жаждут богатства и успеха:

Окружайте себя правильными людьми

— для представителей интеллектуальных профессий;— для лидеров и людей, занимающих высокие должности;— для всех, кто много двигается, ездит на автомобиле, работает руками;— для тех, кто много работает с людьми.

Если вокруг вас находятся только те, кто говорят «ты ничего не сможешь», «у тебя не получится», то так и будет. Чужие слова влияют на людей очень сильно. Если кто-то сомневается в вас, это обязательно отразится на вашей удаче в финансовой сфере. Нужно больше общаться с теми, кто всегда мотивирован и всегда поддерживает ваши начинания. Такие люди очень важны, особенно в начале пути. Они не заражают неуверенностью и страхами.