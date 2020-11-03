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Новый год 2021: как украсить дом, чтобы привлечь благополучие

Новый год 2021: как украсить дом, чтобы привлечь благополучие

2020 год приближается к финалу, и совсем скоро Белая Крыса уступит свое правление Белому Металлическому Быку. Подготовка к празднику — время ответственное, ведь чтобы привлечь внимание нового покровителя, нужно постараться и украсить дом так, чтобы не остаться без его благосклонности.


Новогодние праздники — одни из самых ожидаемых, и к ним начинают готовиться заблаговременно. Покупка подарков, украшение дома, составление списка гостей и меню — все это важно для того, чтобы встретить 2021 год во всеоружии и привлечь благополучие на последующие 12 месяцев. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с тем, какие украшения и цвета привлекут удачу, чтобы каждый смог украсить жилище и не упустить возможности завоевать расположение Быка.

Как украсить дом к Новому 2021 году

Тенденции прошлого года будут перекликаться, а значит, уместными будут некоторые прошлогодние украшения. Бык не любит ярких и кричащих красок, поэтому эксперты рекомендуют обратить внимание на черные, металлические, белые, коричневые, зеленые и голубые цвета. Избегать стоит красного цвета. Его обилие вызывает ярость и агрессию, которые будут сопровождать весь год и не привнесут в жизнь позитива.

Украсить праздничный стол можно в торжественном стиле: выбрать белые скатерти, подобрать серебряные подсвечники и посуду с металлической каемкой. Такие оттенки помогут привлечь финансовый достаток и помогут создать волшебную праздничную атмосферу.

Предпочтение стоит отдать эко-стилю, используя натуральные ткани, композиции из живых цветов, фруктов и овощей. Это могут быть гирлянды из сухоцветов, венки из еловых ветвей, украшенных ягодами рябины и шиповника. Не станут лишними в интерьере и комнатные растения: крупные цветы можно расположить на полу, украсив горшки и кашпо в новогодней тематике.


Чем больше в интерьере природных материалов, тем большую благосклонность удастся заслужить у нового покровителя. Приветствуются и украшения, выполненные собственноручно. Новый покровитель 2021 года ценит работящих людей, которые умеют трудиться и не боятся пробовать что-то новое.

Белый Металлический Бык, так же как и Крыса, ценит уют и функциональность, а значит, важно будет создать уютную атмосферу, где каждый член семьи будет чувствовать заботу и внимание. Для того чтобы придать интерьеру дома праздничное настроение и комфорт, стоит использовать свечи, которые будут незаменимы для праздника, а также помогут привлечь в жизнь позитивные перемены.

Как нарядить елку в год Быка

Несомненно, главным украшением праздника остается ель, и ее нужно украсить так, чтобы привлечь в дом благополучие и процветание. Светлые оттенки по-прежнему актуальны, поэтому можно использовать металлические, серебряные, белые шары, гирлянды и мишуру. Лаконичный стиль благоприятнее, ведь обилие шаров и блестящего дождика могут создать «шум», лишний для встречи 2021 года.

Обязательным атрибутом будет фигурка быка, которую можно расположить как на нижних ветвях лесной красавицы, так и поставив ее под ель или сосну. Рядом с фигуркой обязательно располагают лакомства: свежие фрукты и овощи, зелень и крупу. Быка можно поставить на купюру, чтобы привлечь материальное благополучие и уберечься от оттока финансов.

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По материалам: dailyhoro.ru

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