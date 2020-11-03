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Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США

Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США
Российская валюта опять рухнула. Дальнейшее развитие событий на финансовом рынке напрямую зависит от исхода президентских выборов в США. Риск того, что падение лишь ускорится, велик. Однако есть факторы, способные вернуть национальную денежную единицу к росту. Какой сценарий более вероятен — в материале РИА Новости.

Что произошло

В понедельник на торгах Московской биржи доллар взлетел выше 80 рублей — впервые с марта, а евро превысил 94 рубля, чего не было с декабря 2014-го.


Весной, в первую волну коронавируса, доллар рос на фоне обвала цен на нефть и мировых рынков. Тогда американская валюта достигала 81,6 рубля, европейская — 89,5. Летом рубль укрепился до 68,05 к доллару и 76,5 — к евро.


Очередное резкое пикирование — в первую очередь реакция на снижение нефтяных котировок, вернувшихся к уровню конца мая. На фоне новых жестких ограничений в Европе Brent в понедельник подешевела на четыре процента — меньше 37 долларов за баррель. Рынок испугался повторного локдауна экономики и падения спроса на энергоносители.

Однако сейчас рублю предстоит пережить куда более серьезное испытание — президентские выборы в США.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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