"Офшоры Порошенко". ГБР расследует дело против пятого президента по отмыванию денег

Алексей Вольцев

Госбюро расследований расследует уголовное дело против пятого президента Петра Порошенко по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.По данным ГБР, с помощью кипрских и панамских фирм Порошенко в 2014 году якобы совершил "умышленные действия, направленные на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов". Единственным бенефициаром компании якобы был указан Порошенко, утверждают в Бюро.В ГБР заверяют, что виргинская компания должна выполнять роль холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации Порошенко, а источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности.Следствие считает, что в этих "действиях" есть признаки преступлений, предусмотренных статьями об отмывании денег и уклонения от уплаты налогов.ГБР обратилось к Офису генпрокурора за международной правовой помощью с запросами в компетентные органы Кипра, Панамы и Британских Виргинских островов.