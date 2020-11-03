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"Офшоры Порошенко". ГБР расследует дело против пятого президента по отмыванию денег

"Офшоры Порошенко". ГБР расследует дело против пятого президента по отмыванию денег
Госбюро расследований расследует уголовное дело против пятого президента Петра Порошенко по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

По данным ГБР, с помощью кипрских и панамских фирм Порошенко в 2014 году якобы совершил "умышленные действия, направленные на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов". Единственным бенефициаром компании якобы был указан Порошенко, утверждают в Бюро.

В ГБР заверяют, что виргинская компания должна выполнять роль холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации Порошенко, а источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности.
Следствие считает, что в этих "действиях" есть признаки преступлений, предусмотренных статьями об отмывании денег и уклонения от уплаты налогов.

ГБР обратилось к Офису генпрокурора за международной правовой помощью с запросами в компетентные органы Кипра, Панамы и Британских Виргинских островов.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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